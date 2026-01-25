Cresce l’attesa per la gara tra Roma e Milan, in programma stasera alle ore 20:45: ecco le ultimissime.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, la Roma di Gasperini ospita il Milan in una delle gare più interessanti e attese della 22esima giornata di Serie A. I giallorossi, reduce dalla convincente affermazione sul campo del Torino, vogliono sfruttare il fattore campo e hanno la possibilità di avvicinarsi ulteriormente al secondo posto occupato proprio dal Diavolo, in caso di successi. I rossoneri, invece, devono conquistare l’intera posta in palio se vogliono tenere la scia dell’Inter capolista, che venerdì ha asfaltato il Pisa (6-2).

Gasperini pensa a una clamorosa esclusione questa sera. L’ex allenatore dell’Atalanta, infatti, avrebbe in mente di scendere in campo con il consueto 3-4-2-1 con Soulé e Dybala alle spalle dell’unica punta Malen: panchina, dunque, per Pellegrini che resta fuori. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Milan, big match della 22esima giornata di Serie A e in programma alle ore 20:45:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri