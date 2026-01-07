Clamorosa decisione che riguarda Novak Djokovic: nessuno lo avrebbe immaginato fino a qualche ora fa.

Lavora duramente per essere tra i grandi protagonisti degli Australian Open 2026, perché a 38 anni suonati Novak Djokovic ha tutta l’intenzione di scrivere pagine importanti della storia del tennis.

Il campionissimo serbo non parte con i favori del pronostico anche perché al momento Alcaraz e Sinner sembrano di un altro pianeta, ma la sua classe immensa potrebbe riservare grandi sorprese sui campi in cemento di Melbourne.

Djokovic fuori dalla Coppa Davis: la decisione

Intanto, il nome di Djokovic non figura nella lista dei convocati della Serbia per le gare playoff di Coppa Davis, in programma tra il 5 e l’8 febbraio. Oltre all’ex numero 1 del ranking Atp, spiccano altre esclusioni eccellenti: Zverev con la Germania, Fonseca con il Brasile, Auger-Aliassime con il Canada, De Minaur con l’Australia

Una decisione inaspettata ma che, in qualche modo, era nell’aria: l’età e il fisico di Djokovic non gli permettono più di prendere parte a tutti i tornei dell’anno e, dunque, il fuoriclasse di Belgrado si vedrà costretto a fare una cernita. Niente Coppa Davis, dunque, dopo gli Australian Open: resta da capire quale sarà il programma di Djokovic in vista di un 2026 che si preannuncia scoppiettante e ricco di appuntamenti importanti.