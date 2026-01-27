Conte, replica furiosa a Spalletti ▷ “Napoli ‘ex campione’? Stia attento a come parla e porti rispetto!”

La vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea si accende improvvisamente in conferenza stampa. Antonio Conte, sollecitato sulle dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti dopo Juventus-Napoli, reagisce con durezza alle parole del tecnico bianconero, che aveva definito il Napoli “ex campione d’Italia”. Un’espressione che Conte giudica infelice e fuori luogo, soprattutto alla luce della stagione ancora in corso.

Una frase che non passa inosservata e che scatena la risposta piccata dell’allenatore azzurro. Conte, visibilmente infastidito, chiarisce subito la propria posizione e richiama l’ex collega a un maggiore senso della misura: “Bisogna portare rispetto e stare più attenti quando si parla. Una cosa del genere io non me la sarei mai permessa“.

“Sinceramente dopo le partite preferisco staccare e non andare a rivedere cosa dicono gli altri – spiega Conte –. Non credo abbia detto una cosa simile, ma se lo ha fatto è stata una frase sbagliata. Noi abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia e questo va rispettato“.

La replica dell’allenatore è netta, priva di sfumature e carica di orgoglio. Conte parla di una caduta di stile e sottolinea come sia prematuro “scucire” il titolo quando mancano ancora sedici giornate al termine del campionato.

“Luciano è fin bravissimo allenatore ma deve stare un po’ più attento quando parla… non può dire una cosa del genere perché mancano ancora sedici partite. Forse ci ha visto così male e ci ha scucito lo scudetto… dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucircelo addosso. E bisogna avere comunque rispetto. Buona fortuna a lui“.

La polemica, nata a distanza, aggiunge ulteriore tensione a una stagione già carica di pressioni. Ma il messaggio di Conte a Spalletti è chiaro: al di là dei risultati, il valore di un titolo conquistato sul campo non può essere messo in discussione con leggerezza. E, finché lo scudetto è ancora cucito sulla maglia, per lui resta una questione di rispetto.