“Onestà sugli arbitri”? Damascelli distrugge Conte in diretta: “Parole vergognose, ci vuole coraggio!”

JUVENTUS-NAPOLI, CONTE: “IL RIGORE SU HOJLUND? SPERIAMO CI SIA SEMPRE ONESTÀ” – La sconfitta per 3-0 contro la Juventus non è solo un colpo pesante per la classifica del Napoli, ora a -9 dalla vetta, ma anche l’ennesima tappa di una stagione che Antonio Conte descrive come una traversata in mare aperto, tra onde alte e difficoltà continue. Lo fa con immagini forti, parole cariche di tensione e un messaggio chiaro: “Dalla barca non si scende”, anche se il rischio è quello di restare fuori dall’Europa.

Allo Stadium il Napoli ha provato a resistere, almeno fino al secondo gol bianconero. Poi la partita si è definitivamente inclinata dalla parte della Juventus. Conte però difende il gruppo, sottolineando le condizioni complicatissime in cui è costretto a lavorare: infortuni, calendario fitto, emergenze continue. Emblematico l’episodio raccontato nel post-gara, con l’ingresso in campo di un calciatore che l’allenatore ammette di non aver mai visto nemmeno in allenamento, arrivato il giorno prima in ritiro.

Ma il vero tema che ha acceso il dibattito è un altro: il rigore non assegnato per il contatto tra Hojlund e Bremer. Un episodio su cui Conte si è soffermato a lungo, arrivando a mettere in discussione l’utilizzo del VAR e invocando un principio che, nelle sue parole, dovrebbe essere alla base del calcio: l’onestà.

“Che facciano come credono, io spero che ci sia sempre onestà. Se c’è un errore, deve essere un errore umano. Forse era meglio prima”, ha detto Conte, lasciando intendere come la tecnologia, invece di chiarire, finisca talvolta per aumentare i sospetti e le polemiche.

Parole che non sono passate inosservate. Anzi, hanno scatenato una reazione durissima da parte di Tony Damascelli, in diretta su Radio Radio – Lo Sport

“Le parole di Conte sono vergognose. Mettono in dubbio l’integrità e l’onestà degli arbitri. Non voglio infierire nemmeno sulla composizione del suo staff tecnico… E a dirla tutta, per quanto ininfluente, c’è un altro episodio avvenuto nell’area del Napoli di cui però non parla nessuno! Ci vuole un bel coraggio”

