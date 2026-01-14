Cambia di nuovo il calciomercato Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore alla Continassa.

Mazraoui, Hojbjerg e Chiesa. Sono questi i tre principali obiettivi della Juventus per rinforzare la rosa in questa sessione invernale di calciomercato: Comolli cerca un terzino destro, un centrocampista e un nuovo innesto in attacco e ha le idee chiare su chi prendere.

Rischiano, però, di cambiare anche le strategie in uscita della Juventus dopo il terribile infortunio occorso a un calciatore del Sassuolo in queste ore. Ma procediamo con ordine.

Stagione finita per Candé: il Sassuolo vira su Pedro Felipe

Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito del club neroverde: “Questo pomeriggio il calciatore Fali Candé si è sottoposto a intervento di ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio destro. L’intervento al difensore neroverde è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo. A Fali i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club”.

Il Sassuolo, a questo punto, avrebbe in mente di dare l’assalto a Pedro Felipe della Juve per sostituire proprio Candé: il centrale classe 2004 sembra pronto ed è stato da tempo già aggregato alla Prima Squadra. Gli ottimi rapporti tra Juve e Sassuolo potrebbero favorire il buon esito dell’operazione.