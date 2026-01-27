Continuano le grandi manovre di mercato in casa Roma: l’ultima voce fa tremare i sostenitori giallorossi.

Momento d’oro per Neil El Aynaoui. Il centrocampista classe 2001, reduce da una prima parte di stagione davvero sorprendente con la casacca della Roma e da una Coppa d’Africa giocata a livelli altissimi con quella della Nazionale marocchina, fa gola ad alcuni dei principali club europei. Una pessima notizia per il club giallorossa che non ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore, che ha un contratto fino al 30 giugno 2030.

El Aynaoui – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Lion Times’ – sarebbe finito adesso del mirino addirittura del Real Madrid, pronto a fare un investimento importante per rinforzare la propria mediana. L’ex Lens piace per età (ha appena 24 anni), bravissimo in fase difensiva e abile anche negli inserimenti e quando è il caso di attaccare gli spazi.

Gian Piero Gasperini lo stima parecchio e vorrebbe farne un elemento imprescindibile della Roma del futuro, ma le sirene provenienti da un top club come il Real Madrid rischiano di stravolgere completamente il suo futuro. La Roma adesso trema perché non può assolutamente permettersi di perdere un pezzo pregiato e dal futuro assicurato come Neil El Aynaoui.