Colpo di scena in casa Milan dopo il deludente pari interno contro il Genoa: sta succedendo tutto in queste ore.

Il Milan pareggia in casa contro il Genoa e fallisce l’occasione di tenere la scia dell’Inter capolista. I rossoneri, che non vanno oltre l’1-1 contro il Grifone, sono adesso a tre punti di distacco dal primo posto. E adesso, dopo la prematura eliminazione dalla Coppa Italia e la disfatta in Supercoppa, i tifosi del Diavolo invocano a gran voce l’esonero di Massimiliano Allegri.

Una situazione incandescente a Milanello, ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza in tal senso.

Esonero Allegri, i tifosi sono stanchi; cosa succede ora

Al termine della gara di ieri sera contro l’undici allenato da De Rossi, infatti, è tornato in tendenza su X l’hashtag #AllegriOut: i tifosi rossoneri sono stanchi della gestione del tecnico livornese, di un gioco che stenta a decollare e dei risultati ottenuti in questi primi 4 mesi di stagione.

Quando non giochi a pallone può andarti bene una volta , due, tre ma poi il campo ti chiede il conto! IL NON GIOCO DI ALLEGRI É UN INSULTO AL MILAN, ALLA SUA STORIA ED AI SUOI TIFOSI!!#MilanGenoa #allegriOut — JEAN CLAUDE VAN BASTEN #allegriOut (@Traglius) January 8, 2026

Domenica si torna subito in campo contro la Fiorentina e servono assolutamente 3 punti per restituire entusiasmo all’ambiente e per approfittare dello scontro diretto che metterà di fronte Inter e Napoli, le altre due grandi favorite per lo scudetto. Allegri non può più sbagliare.