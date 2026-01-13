Un nuovo clamoroso forfait rischia di stravolgere gli Australian Open: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Gli Australian Open di Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner rischiano di cambiare. A pochissimi giorni dal via a Melbourne, crescono infatti le possibilità di forfait per uno dei tennisti più forti del circuito Atp: Casper Ruud.

L’attuale numero 14 della classifica mondiale, infatti, potrebbe saltare il primo torneo 2026 del Grande Slam per un nobile motivo: la sua compagna Maria Galligani è in dolce attesa e la nascita della primogenita sarebbe attesa a giorni, proprio in concomitanza con l’inizio degli Australian Open.

Ruud spaventa i tifosi: annuncio improvviso

Ecco quanto ammesso da Ruud: “In tutta sincerità, il mio primo figlio potrebbe nascere da un momento all’altro. Proprio per questo motivo, potrebbe arrivare una telefonata e, a quel punto, sarei costretto a salire su un aereo per tornare a casa. Mi auguro che la mia compagna resisa ancora qualche settimana e che io possa essere lì per la nascita”.

Il dubbio della presenza di Ruud, dunque, verrà sciolto soltanto nelle prossime ore: i tifosi del 27enne norvegese si augurano di vederlo in campo a Melbourne.

Sinner e Alcaraz osservano interessati: l’eventuale forfait di Ruud cambierebbe anche i loro piani a Melbourne.