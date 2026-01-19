Allarme per Jannik Sinner a poche ore dall’esordio agli Australian Open: ecco cos’è successo a Melbourne.

Farà il suo esordio martedì contro il francese Gaston, ma intanto scatta un campanello d’allarme per Jannik Sinner agli Australian Open. Il numero 2 del ranking Atp è apparso nervoso nel corso dell’ultimo allenamento sui campi in cemento di Melbourne, ma vediamo cos’è successo.

Sinner si stava allenando, quando un lungolinea da fondo campo è finito a rete. A quel punto il campione di San Candido si è rivolto al suo coach Simone Vagnozzi e si è lasciato sfuggire: “La racchetta fa cagare”. La racchetta in questione è la Head Speed MP 2026, creata proprio in vista degli Australian Open 2026.

Sinner e la nuova racchetta: prime difficoltà

Il feeling, dunque, tra Sinner e la nuova racchetta non è ancora dei migliori: lo dimostrano lo sfogo nell’ultimo allenamento e il fatto che l’azzurro abbia usato la racchetta dello scorso anno nell’ultima partita di esibizione contro Felix Auger-Aliassime.

Ma il tempo dei test è finito. Martedì si parte e Sinner proverà a calare uno storico tris dopo i due successi di fila nel 2024 e nel 2025. Nonostante una racchetta non ancora all’altezza.