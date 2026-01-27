Pessime notizie per la Juventus sul mercato: è infatti ufficiale il trasferimento del calciatore in Spagna.

La Juve aveva provato a lungo a portarlo in Italia, ma alla fine non c’è stato nulla da fare. Guido Rodriguez, grandissimo obiettivo bianconero per la mediana a disposizione di Spalletti, si trasferisce infatti nel campionato spagnolo. Una pessima notizia per la Vecchia Signora.

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del Valencia: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il West Ham United per il trasferimento di Guido Rodríguez. L’ingaggio del centrocampista argentino (12/04/1994) porterà equilibrio, esperienza, personalità e valore aggiunto al centrocampo, potendo contribuire sia in fase offensiva che difensiva sotto la guida del nostro allenatore, Carlos Corberán. A 31 anni, Guido Rodríguez è un giocatore affermato con una lunga carriera competitiva, sia nella LaLiga sia in altre competizioni. Campione del Mondo nel 2022 e due volte vincitore della Copa América con la sua nazionale, il nuovo giocatore del Valencia CF arriva a Mestalla dopo oltre 400 presenze ad alto livello con Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate e Defensa y Justicia, oltre alla recente esperienza nella Premier League inglese con il West Ham“.

La Juve, dunque, sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione.