Un nuovo annuncio improvviso ribalta completamente il futuro di Carlos Alcaraz: ecco cosa sta succedendo.

Carlos Alcaraz è pronto per l’inizio della nuova stagione tennistica e per il primo grande appuntamento del 2026 con gli Australian Open. Il campione spagnolo torna in campo da numero 1 del ranking Atp, ma sono in tanti ad essere preoccupati per il suo futuro dopo la separazione da coach Ferrero.

Ma chi sarà il nuovo allenatore di Alcaraz? In questi giorni sono circolati diversi nomi, ma l’ultimo porta direttamente a Brad Gilbert, ex tennista statunitense che oggi ha 64 anni.

Alcaraz-Gilbert, nuovo clamoroso annuncio

Ecco quanto ammesso da Gilbert nel corso del podcast Big T di ‘Tennis Channel’: “Quando Alcaraz e Ferrero hanno annunciato la loro separazione, molte persone mi hanno chiesto se sarei entrato io a far parte del team dello spagnolo Inizialmente sono rimasto scioccato, oggi posso dire che sicuramente sarebbe fantastico allenare un campione del calibro di Carlos“.

La decisione è attesa a breve, anche perché è imminente l’inizio degli Australian Open 2026 e Alcaraz ha bisogno sicuramente di una guida dal punto di visto tecnico-tattico e mentale per affrontare al meglio il nuovo anno.

E alla fine a spuntarla potrebbe essere proprio Brad Gilbert, ex allenatore di Andre Agassi, Andy Roddick e più recentemente di Coco Gauff.