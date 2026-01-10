Un nuovo annuncio improvviso ribalta completamente il futuro di Carlos Alcaraz: ecco cosa sta succedendo. 

Carlos Alcaraz è pronto per l’inizio della nuova stagione tennistica e per il primo grande appuntamento del 2026 con gli Australian Open. Il campione spagnolo torna in campo da numero 1 del ranking Atp, ma sono in tanti ad essere preoccupati per il suo futuro dopo la separazione da coach Ferrero.

Alcaraz (Screenshot) – radioradio.it

Ma chi sarà il nuovo allenatore di Alcaraz? In questi giorni sono circolati diversi nomi, ma l’ultimo porta direttamente a Brad Gilbert, ex tennista statunitense che oggi ha 64 anni.

Alcaraz-Gilbert, nuovo clamoroso annuncio

Ecco quanto ammesso da Gilbert nel corso del podcast Big T di ‘Tennis Channel’: “Quando Alcaraz e Ferrero hanno annunciato la loro separazione, molte persone mi hanno chiesto se sarei entrato io a far parte del team dello spagnolo Inizialmente sono rimasto scioccato, oggi posso dire che sicuramente sarebbe fantastico allenare un campione del calibro di Carlos“.

Alcaraz (Lapresse) – radioradio.it

La decisione è attesa a breve, anche perché è imminente l’inizio degli Australian Open 2026 e Alcaraz ha bisogno sicuramente di una guida dal punto di visto tecnico-tattico e mentale per affrontare al meglio il nuovo anno.

E alla fine a spuntarla potrebbe essere proprio Brad Gilbert, ex allenatore di Andre Agassi, Andy Roddick e più recentemente di Coco Gauff.