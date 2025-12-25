Cambiano i programmi di Matteo Berrettini per l’inizio del 2026: ecco cosa accadrà tra qualche settimana.

Dopo aver trascinato l’Italia alla conquista della terza Coppa Davis consecutiva, per Matteo Berrettini è arrivato il momento di tirare il fiato e di ricaricare le pile in vista del nuovo anno. Il tennista romano ha chiuso l’anno al numero 56 del ranking Atp e l’obiettivo è quello di recuperare posizioni e di tornare a recitare un ruolo di primissimo piano anche nei tornei del Grande Slam.

A cominciare dagli Australian Open, in programma dal prossimo 18 gennaio: ci saranno ovviamente tutti i migliori giocatori al mondo e Berrettini sogna di giocarsela a viso aperto sul cemento di Melbourne.

Berrettini, il programma in vista degli Australian Open

Berrettini, che si è diviso tra Montecarlo e Dubai come base di allenamento, non si è iscritto in nessuno dei tornei ufficiali che precederanno gli Australian Open. Il nome del 29enne azzurro, però, figura nell’entry list del Kooyong Classic, torneo esibizione che si disputa ormai da anni pochi giorni prima del primo Slam della nuova stagione tennistica.

Berrettini è in netta ripresa rispetto alle scorse settimane e anche nella finalissima contro la Spagna in Coppa Davis ha dimostrato di essere tornato su livelli accettabili, sia dal punto di vista atletico che di tenuta mentale.

Sinner, Alcaraz e gli altri Top sembrano ancora distanti, ma Berrettini ha tutto per tornare a essere protagonista nel circuito Atp: già in passato il romano ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, se in condizioni. È quello che si augurano tutti i suoi tifosi.