Un infortunio a lungo termine si prospetta per questo calciatore, che dunque dovrà essere sostituito dopo l’intervento.

Non c’è cosa peggiore per un club e per un allenatore che perdere un calciatore titolare per lungo termine, a causa principalmente di infortuni muscolari o traumatici. Ormai, con il calcio di oggi ed i calendari sempre più fitti, il rischio di doversi fermare per un problema fisico è aumentato a dismisura.

Basta guardare il report di tutte le squadre di Serie A e Serie B, che vantano almeno 4-5 calciatori ciascuna fermi in infermeria per stop di medio-lungo termine. Il Milan è un esempio lampante, visto che da inizio stagione ha perso a rotazione numerosi calciatori per problemi muscolari: da Leao a Pulisic, passando per Gimenez o i nuovi acquisti Jashari e Athekame che non si sono ancora potuti esprimere proprio per problematiche fisiche.

Riguarda in qualche modo il Milan anche l’ultimo grosso infortunio comunicato nelle scorse ore. A dire la verità la squadra che ha perso un proprio calciatore titolare è lo Spezia, formazione ligure che sta lottando per la promozione in A. Il proprio portiere Fallou Sarr ha riportato un brutto stop alla gamba.

Sarr si opera alla caviglia: lo Spezia punta al portiere del Milan per sostituirlo

L’estremo difensore classe ’97, originario del Senegal, si è infortunato durante un allenamento nel centro sportivo dello Spezia. Gli esami hanno evidenziato una forte lussazione con frattura alla caviglia destra, con necessario un intervento chirurgico immediato.

Ma cosa c’entra il Milan con l’infortunio di Sarr? Pare proprio che lo Spezia stia andando a caccia di un nuovo portiere per rimpiazzare l’italo-senegalese, che resterà fuori per diversi mesi se dovesse davvero operarsi. Tra i papabili per la porta della formazione bianconera ci sarebbe un giovane estremo difensore di proprietà Milan.

Lo Spezia avrebbe mosso i primi passi per Lorenzo Torriani, giovanissimo portiere rossonero che nel recente passato ha dimostrato tutte le sue qualità, giocando diverse amichevoli con la prima squadra e debuttando lo scorso anno in Champions League contro il Liverpool.

Il Milan potrebbe mandare a giocare Torriani, così da dargli maggiormente spazio e farlo crescere in una piazza molto attenta con i giovani. Basti pensare che allo Spezia è esploso un certo Pio Esposito, attaccante dell’Inter di cui oggi già si parla come un predestinato. Possibile dunque che a gennaio la formazione allenata da Roberto Donadoni (vecchia conoscenza milanista) possa ottenere il prestito del portiere classe 2005 per la seconda parte di stagione.