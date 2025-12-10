Notizia davvero incredibile che riguarda Jannik Sinner: il tennista azzurro è stato a sorpresa escluso da questa competizione stagionale.

Il 2025 di Jannik Sinner si è concluso trionfalmente a Torino, lo scorso novembre, quando ha confermato il trionfo alle ATP Finals. L’evento a cui hanno partecipato i migliori otto tennisti del ranking, almeno per quanto riguarda i risultati stagionali. L’azzurro ha dominato la competizione, superando anche il suo rivale storico Carlos Alcaraz in finale.

Una crescita costante quella di Sinner, che durante l’anno ha dovuto superare tre ostacoli molto delicati: in primis la squalifica di tre mesi per la questione annosa del doping e della positività al Clostebol. Poi i vari problemi muscolari accusati per via del sovraccarico di impegni. Infine la sconfitta letale in finale al Roland Garros, un risultato che avrebbe abbattuto chiunque per come è maturato.

Sinner invece si è rialzato, ha saputo lasciarsi alle spalle molte delusioni e ha chiuso in bellezza la stagione, pronto ora a giocarsi le sue carte agli Australian Open. La forza di Jannik sta nella continuità atletica e nelle giocate mai banali. Nonostante ciò, Sinner è stato escluso a sorpresa da una graduatoria ATP che premia i migliori colpi dell’anno.

Miglior colpo dell’anno 2025 per l’ATP: escluso Sinner, presenti le giocate di Alcaraz e Djokovic

Negli scorsi giorni l’ATP, tramite i suoi account social, ha voluto lanciare un contest verso gli appassionati, chiamati a votare quale fosse a loro parere la giocata più bella e spettacolare vista sui campi di tennis nell’ultimo anno. Una sorta di ‘Puskas Award’ con le racchette, ovvero quando nel calcio si sceglie il gol più bello della stagione.

La corsa all’ATP hot shot of the year non vede però presente Jannik Sinner. A sorpresa gli organizzatori non hanno selezionato alcuna giocata di classe effettuata dal fuoriclasse italiano negli ultimi dodici mesi. Pur avendo regalato colpi emozionanti e di spessore, il classe 2001 non ha ottenuto la nomination.

Presenti invece i due rivali acerrimi Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, così come altre otto giocate effettuate dai vari Hubert Hurkacz, Tommy Paul, Grigor Dimitrov, Hamad Medjedovic, Damir Dzumhur, Cameron Norrie, Shang Juncheng e infine il doppista Julian Cash.

IT ALL COMES DOWN TO YOUR VOTE…🥁 Who’s taking home the crown for 2025 #ATPHotShotOfTheYear 👑🥇 VOTE HERE: https://t.co/9S43dSgMOj pic.twitter.com/ScSeFGT884 — ATP Tour (@atptour) December 3, 2025

Sui profili social dell’ATP è possibile visionare, tramite un breve video apposito, tutte le giocate selezionate per questo contest e votare quella che vi ha emozionato maggiormente. Un peccato che all’appello manchino i rovesci formidabili di Sinner, così come i colpi in diagonale di Lorenzo Musetti, altro tennista che ha la classe nel sangue.