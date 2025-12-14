Notizia a sorpresa per Lorenzo Musetti, uno dei migliori 8 tennisti del momento. L’italiano ha già la testa rivolta al 2026.

Il 2025 di Lorenzo Musetti si può considerare un’annata tutto sommato positiva. Un po’ altalenante, per quanto riguarda la gestione dei tornei affrontati, anche per via di qualche problema fisico di troppo. Ma il tennista italiano ha avuto la forza di ottenere un piazzamento fisso nella top 10 del ranking ATP.

Musetti in primavera è stato in grado di giocarsi la finale dei Masters di Monte-Carlo, perdendo in finale contro un Carlos Alcaraz devastante. Ha raggiunto buoni risultati successivamente agli Internazionali di Roma ed al Roland Garros, arrivando sino alle semifinali. Peccato che poi i problemi fisici ed un calo automatico di rendimento abbiano costretto il carrarese a rallentare i ritmi.

Tutto sintetizzato nel gran finale di stagione, con la finale raggiunta agli ATP 250 di Atene e la qualificazione per le Finals di Torino. Un bel traguardo per il classe 2002, che si conferma dunque il tennista azzurro più forte del momento, escluso ovviamente quell’alieno che è Jannik Sinner. Ed il ‘Muso’ è talmente voglioso di tornare in campo da aver già pianificato l’inizio della stagione 2026.

Musetti, è ufficiale: l’italiano testa di serie al torneo di Hong Kong

Il 2026 è già cominciato in un certo senso per Lorenzo Musetti. Infatti il numero 8 del ranking mondiale parteciperà ad uno dei primissimi tornei che inaugureranno il nuovo anno solare. Il talento di Carrara è infatti presente nella entry list degli ATP di Hong Kong.

Si tratta della terza partecipazione consecutiva di Musetti a questa competizione che porta 250 punti al vincitore. Lo scorso anno l’azzurro fu eliminato ai quarti di finale dallo spagnolo Jaume Munar. Ma quest’anno, almeno sulla carta, Musetti parte favorito: infatti è testa di serie numero uno del torneo, essendo il più qualificato nella entry list.

Oltre a Musetti sarà presente anche un altro italiano come Lorenzo Sonego, che ha voglia di tornare a far bene e migliorare l’attuale piazzamento, che lo vede al 39° posto del ranking ATP. Anche per il torinese non è la prima volta ad Hong Kong, visto che già lo scorso anno ha partecipato uscendo però agli ottavi di finale.

Un torneo di inizio anno che potrà rappresentare una bella rampa di lancio per molti tennisti vogliosi di cominciare al meglio il 2026. Occhi puntati su diversi talenti da rilanciare, come Rublev, Khachanov, Fils e Muller, quest’ultimo vincitore ad Hong Kong nel 2025. L’evento si disputerà sul cemento della regione cinese dal 5 all’11 gennaio.