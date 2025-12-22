“Tornare a parlare con Vladimir Putin? Sì”. Lo afferma il presidente francese Emmanuel Macron dopo anni di chiusura ostinata da parte dell’Europa. “Mi rendo conto – ha spiegato Macron al termine del Consiglio europeo del 19 dicembre – che ci sono persone che parlano con Vladimir Putin. Quindi penso che noi europei e ucraini abbiamo interesse a trovare il contesto giusto per riprendere questa discussione in modo formale. Altrimenti, discutiamo tra noi con negoziatori che vanno da soli a discutere con i russi. Non è ottimale”.

L’Eliseo si attiverà nei prossimi giorni per trovare “i modi e i mezzi affinché gli europei, con una buona organizzazione, riprendano un dialogo completo con la Russia in piena trasparenza e associazione con l’Ucraina”. Mosca, tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha fatto sapere che Putin è pronto al dialogo. Bocciata invece l’ipotesi del trilaterale con l’Ucraina proposto dagli USA. “Non è finora stato discusso seriamente. E non è al momento preso in considerazione”, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov.

Non si intravedono ancora reazioni rilevanti da parte dell’Unione Europea, che solo poco tempo fa condannava l’Ungheria di Orban e la Slovacchia di Fico per aver incontrato Putin. Le dichiarazioni di Macron costituiscono un punto di svolta, per ora, almeno dal punto di vista formale, in attesa di che cosa ne pensino Ursula von der Leyen e Kaja Kallas.