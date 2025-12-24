“Lazio, ora servono i fatti. Da Samardzic a Insigne: la situazione” ▷ Le notizie di mercato di Salomone

La Lazio potrà operare liberamente sul mercato a gennaio. Nella giornata di martedì 23 dicembre, infatti, la nuova commissione indipendente, dopo aver revisionato i conti di tutte le squadre di Serie A, ha dato il via libera. I biancocelesti hanno dunque rispettato il vincolo del rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi totali, fissato allo 0.8 (cioè 80%).

Questo il comunicato della Lazio: “La S.S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio. Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo“.

Adesso Maurizio Sarri si aspetta segnali concreti dalla società. Il tecnico biancoceleste confida in almeno un paio di innesti mirati per rinforzare l’organico e dare maggiore profondità e qualità alla rosa nella seconda parte di stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il via libera sul piano finanziario si tradurrà anche in interventi sul campo.

Mercato Lazio, da Samardzic a Insigne: la situazione

Il via libera della commissione indipendente apre ufficialmente il mercato di gennaio della Lazio, ma l’attesa non è per colpi sensazionali. A Radio Radio Mattino – Sport & News, il sentimento comune è chiaro: serviranno interventi mirati, intelligenti e soprattutto funzionali alle esigenze di Maurizio Sarri.

Luigi Salomone invita alla concretezza: “Non mi aspetto grandi cose, ma giuste e intelligenti. La Lazio ha dimostrato che la profondità della rosa c’è, si deve aumentare la qualità. Per me dovrebbero fare un paio di interventi mirati: una mezzala di qualità e un giocatore d’attacco“.

Secondo il giornalista, gli innesti dovrebbero essere pochi ma precisi: “Sono molto scettico su Insigne, non ho capito quali siano le intenzioni della società. Credo ci sia la possibilità di andare su un giocatore dell’Atalanta, uno tra Samardzic e Maldini, che possono essere giocatori più giovani e di qualità. C’è anche Brescianini. Anche con la Fiorentina i rapporti sono buoni, a Firenze potresti prendere qualcosa. La buona notizia è che la Lazio potrà operare, ora però servono i fatti. Dovrà trovare un paio di giocatori che piacciano anche all’allenatore perché ne ha bisogno. La Lazio ha una squadra buona, ma anche facilmente migliorabile“.

Sulla stessa linea Alessandro Fusco, che ridimensiona le aspettative: “La Lazio fa il mercato a saldo zero già da una ventina di anni, per scelta. Non mi aspetto che arrivino nomi roboanti. Quello che so è che la Lazio sta lavorando molto a livello di scouting. Secondo me ci saranno solo un paio di ritocchi mirati. Sul vice Zaccagni, sono molto scettico su Insigne, non credo arriverà. Credo che un rinnovamento più profondo si farà a giugno“.

Per Stefano Agresti, invece, Insigne sarebbe una richiesta esplicita di Maurizio Sarri, mentre Samardzic sarebbe il colpo più intelligente per il centrocampo biancoceleste: “Sarri insiste per Insigne, l’ha già allenato a Napoli. Per me è un grande punto interrogativo, non si può pensare sia lui a farti svoltare. Si parla di una mezzala di qualità in più, l’arrivo di Samardzic avrebbe molto senso: è un giocatore forte, di qualità e che può dare un contributo importante. Per il resto, saranno tutti ritocchi“.

Il quadro è tracciato: la Lazio può muoversi, ma senza strappi. Sarri attende rinforzi funzionali al suo progetto, la società riflette tra sostenibilità e necessità tecniche. Gennaio dirà se il via libera finanziario si trasformerà in risposte concrete sul campo.