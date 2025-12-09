Il Real Madrid sembra deciso a licenziare Xabi Alonso, dopo gli ultimi risultati piuttosto negativi: ecco chi potrebbe sostituirlo.

Una squadra composta da fenomeni e fuoriclasse provenienti da tutto il mondo. La quale però non riesce ad imporsi come dovrebbe, facendo fatica in tutte le competizioni in cui sta giocando. Parliamo del Real Madrid, il club più noto e prestigioso al mondo, che a sorpresa sta vivendo un momento piuttosto delicato.

L’ultima gara di campionato disputata in casa contro il Celta Vigo ha visto la formazione madrilena soccombere per 2-0, giocando una gara senza voglia né mordente. La doppietta del talento svedese Swedberg ha annichilito Mbappé e compagni, incapaci di reagire contro l’organizzazione degli ospiti. Il momento porta anche tanto nervosismo, come dimostrano le espulsioni di Fran Garcia e Carreras durante l’ultimo incontro.

Dopo la sconfitta in questione, i dirigenti del Real si sono riunioni per un meeting straordinario nella pancia del Bernabeu. Tema caldo della discussione è stato la posizione di Xabi Alonso, l’allenatore scelto la scorsa estate per sostituire Carlo Ancelotti alla guida del Madrid. I risultati non stanno aiutando lo spagnolo, che ora rischia seriamente un clamoroso licenziamento.

Xabi Alonso a rischio, decisivo il match contro il City. Pronti due nomi per sostituirlo

Secondo quanto riporta il quotidiano Marca, da sempre informato in maniera specifica sui fatti di casa Real, sarà decisivo il match di Champions League al Bernabeu contro il Manchester City per il futuro di Xabi Alonso. Qualora i madrileni riuscissero ad imporsi, tornando a giocare bene, verrebbe allontanato lo spettro dell’esonero.

Ma in caso contrario Alonso corre seri rischi. In campionato non vince da cinque giornate e rischia di vedere i rivali del Barcellona scappare via in classifica. Meglio sta andando nella fase a girone di Champions, ma solo grazie ai gol di Mbappé che sta trascinando una squadra a tratti in grosse difficoltà di gioco ed idee.

Dunque, se dovesse prendere corpo l’amara decisione di esonerare Alonso, il Real Madrid avrebbe in mente due nomi altisonanti per la panchina. Il primo sarebbe un ritorno, quello di Zinedine Zidane, tecnico attualmente fermo ma che alla guida delle merengues ha già vinto tre edizioni della Champions League. L’alternativa si chiama Jurgen Klopp, solido e vincente tecnico ex Liverpool e Borussia Dortmund.

Due piste non semplici da convincere, poiché Zidane è fermo in attesa della chiamata della Federcalcio francese, per poter diventare il prossimo c.t. dei Bleus dopo i Mondiali 2026. Mentre Klopp è legato ad un contratto da dirigente supervisore della Red Bull. In ogni caso, prima di individuare la scelta giusta, il Madrid dovrà capire se continuare o meno con Xabi Alonso.