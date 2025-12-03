Seydou Doumbia, nome che molti tifosi della Roma ricordano più per le aspettative tradite che per le sue prestazioni, torna improvvisamente al centro dell’attenzione. L’ex attaccante, arrivato nella capitale nel gennaio 2015 dopo i grandi numeri mostrati in Russia, non era riuscito a lasciare il segno: appena due gol in 13 presenze in giallorosso.

Ma oggi, a distanza di anni, non sono le sue reti a far parlare di lui, bensì… la sua età reale.

Doumbia, è giallo sull’età | Il test del poligrafo: l’ex Roma risulta “più vecchio” dei 38 anni dichiarati

Ritiratosi nel 2021 dopo l’ultima esperienza a Malta con l’Hamrun Spartans, Doumbia si è prestato in Russia a un curioso esperimento: il test del poligrafo, la famigerata macchina della verità.

Il risultato? Molto rumore sui social e il ritorno delle vecchie leggende sulla sua data di nascita.

Il poligrafo, che misura parametri fisici come pressione sanguigna, battito cardiaco, respirazione e sudorazione per rilevare eventuali menzogne, avrebbe suggerito un’età compresa tra i 40 e i 45 anni.

Questo contrasterebbe con la versione ufficiale, che lo vede nato nel 1987 e prossimo ai 38 anni.

Va ricordato, però, che il poligrafo non ha alcun valore legale e la sua affidabilità oscilla tra l’87% e il 93%, lasciando spazio a errori e falsi risultati.

Sui social, ovviamente, la vicenda ha scatenato memorie, battute e un’ondata di curiosità, alimentando un mistero che accompagna Doumbia da anni.

Le domande del poligrafo sull’età e le reazioni di Doumbia

Ecco alcune delle domande poste all’ex attaccante e le risposte registrate:

Domanda: “Hai più di 40 anni?”

Doumbia: “No.”

Poligrafo: Falso.

Reazione di Doumbia: “È impossibile!”

“Hai più di 40 anni?” “No.” Falso. Reazione di Doumbia: “È impossibile!” Domanda: “Hai più di 45 anni?”

Doumbia: “No.”

Poligrafo: Vero.

“Hai più di 45 anni?” “No.” Vero. Domanda: “Hai più di 42 anni?”

Doumbia: “No.”

Poligrafo: Falso.

Gli esaminatori, seguendo il responso della macchina, hanno concluso che Doumbia avrebbe “circa 42 anni”, ipotizzando una nascita nel 1982 o 1983.