L’anno del Napoli si chiude con un annuncio che scuote l’ambiente e che riguarda l’allenatore Antonio Conte: ecco tutti i dettagli.

Altra vittoria (2-0) sul campo della Cremonese e sono quattro nelle ultime cinque giornate di campionato. Il Napoli va veloce e tiene il passo di Inter e Milan: dopo qualche prestazione in chiaroscuro, Antonio Conte ha ritrovato la quadratura del cerchio e adesso gli azzurri sembrano una macchina perfetta.

In virtù di questo, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a offrire al tecnico salentino un rinnovo per altre due stagioni, fino al 2029, ma occhio ai colpi di scena. La permanenza di Antonio Conte in Campania, infatti, non appare per nulla scontata.

Fedele fa tremare i tifosi del Napoli: l’annuncio su Conte

A preoccupare i tifosi del Napoli è l’annuncio del dirigente sportivo Enrico Fedele ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà: “Conte per me è stato bravissimo a cambiare alcune cose, ma non sarei sicurissimo della sua permanenza. Per me non rimarrà a Napoli, e lo dico già ora. Non gli conviene. La società ha speso oltre 300 milioni di euro in due anni e lui se ne esce con delle dichiarazioni su strutture e giovanili. Come fa a dire certe cose?“.

Campanello d’allarme, dunque, in casa Napoli in vista del futuro. De Laurentiis insiste per blindare il suo tecnico, ma le sorprese sono dietro l’angolo come ribadito da Fedele. Come si concluderà alla fine questa vicenda?