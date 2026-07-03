Dalla Germania il colpo di scena su Nord Stream ▷ G. Bianchi: “Ora nessuno rilancia, Coincidenza?”

La procura tedesca aggrava le accuse contro l’ucraino Kuznetsov, arrestato in Italia nel 2025: da sabotaggio a crimine di guerra. Ne ha parlato Giorgio Bianchi ai microfoni di Un Giorno Speciale

La svolta giudiziaria tedesca sul caso Nord Stream

La Procura generale federale tedesca ha formalizzato l’accusa contro Serhii Kuznetsov, cittadino ucraino arrestato a Rimini nell’agosto 2025 ed estradato in Germania dopo il via libera della Cassazione italiana nel novembre successivo. Secondo quanto riportato da Der Spiegel e dall’emittente pubblica ARD, il procuratore federale Jens Rommel ha inasprito il capo d’imputazione: non più semplice sabotaggio contro l’ordine costituzionale, ma crimine di guerra, per aver colpito un’infrastruttura energetica considerata civile ai sensi del diritto penale internazionale. Kuznetsov, ex militare delle forze speciali ucraine, è ritenuto dagli inquirenti il coordinatore del commando che avrebbe piazzato gli ordigni sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel settembre 2022, utilizzando lo yacht “Andromeda”. Si tratta della prima incriminazione formale nell’inchiesta. Nei giorni successivi, fonti dell’agenzia AFP hanno riferito che gli inquirenti tedeschi ritengono l’operazione commissionata da apparati statali ucraini, sotto la supervisione dell’allora comandante supremo delle forze armate. La difesa, con l’avvocato Nicola Canestrini, contesta la violazione del principio di specialità del mandato d’arresto europeo.

Il caso ribaltato: da accusa alla Russia a pista ucraina

Giorgio Bianchi, ai microfoni di Un Giorno Speciale, ha ricostruito il percorso politico-mediatico della vicenda, ricordando come dice lui stesso in diretta: «all’epoca sì, tutto questo era un fatto gravissimo perché si imputavano i russi», mentre nel momento in cui le accuse si sono spostate sull’Ucraina la notizia sarebbe stata progressivamente ridimensionata dai media. Bianchi ha attribuito la prima pista anti-occidentale al giornalista Seymour Hersh, sottolineando come oggi la notizia risulti come racconta in trasmissione: «quasi introvabile in tutti i giornali».