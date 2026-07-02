Cala il gelo al termine di Inghilterra-Congo ai Mondiali. Durante la conferenza stampa, l’addetto stampa della federazione congolese ha annunciato pubblicamente la scomparsa del padre del commissario tecnico Sébastien Desabre, rivolgendogli le condoglianze davanti ai giornalisti.

L’intera sala è rimasta in silenzio. Desabre si è voltato verso il responsabile della comunicazione con uno sguardo incredulo. Poi ha pronunciato un timido “grazie“, si è alzato e ha lasciato la conferenza. L’episodio ha interrotto bruscamente il consueto flusso delle domande e ha chiuso in modo inatteso l’incontro con la stampa.

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social. In poche ore il video è diventato virale. Molti utenti hanno commentato soprattutto le modalità con cui è stata comunicata una notizia così delicata in un contesto pubblico e istituzionale come una conferenza stampa post-partita.

In tanti hanno giudicato inopportuna la scelta di rendere l’annuncio davanti ai giornalisti, a pochi minuti da un impegno sportivo già carico di tensione emotiva. Secondo diverse reazioni, un’informazione di questo tipo avrebbe richiesto maggiore riservatezza e un momento più adatto, lontano dai riflettori.

Mondiali, il percorso del Congo passa in secondo piano

L’episodio ha completamente oscurato il risultato sportivo. Il Congo aveva appena concluso il suo percorso ai Mondiali dopo la sconfitta contro l’Inghilterra per 2-1, al termine di una partita combattuta e intensa.

Nonostante l’eliminazione, la nazionale africana ha disputato un torneo di alto livello. La squadra ha raggiunto gli ottavi di finale contro ogni pronostico e ha messo in difficoltà una delle favorite per la vittoria finale, guadagnandosi comunque l’apprezzamento degli addetti ai lavori.

Per Desabre, però, il calcio è passato subito in secondo piano. Il dolore personale ha inevitabilmente preso il sopravvento e ha trasformato la conferenza stampa in uno dei momenti più discussi e umani di questa edizione dei Mondiali.