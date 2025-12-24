Sono giorni decisivi per il futuro di Antonio Conte, che potrebbe firmare fino al 30 giugno 2029: ecco con chi.

La vittoria della Supercoppa italiana ha letteralmente mandato in visibilio Napoli e tutti i tifosi di fede azzurra. Al pari del patron Aurelio De Laurentiis, che si è detto entusiasta al termine della finalissima contro il Bologna e che è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa in vista del futuro.

Primo rinforzo che potrebbe essere Antonio Conte, vero artefice di questo successo. Il tecnico salentino già in estate sembrava vicino all’addio al Napoli e soltanto alla fine ha deciso di rimanere per il secondo anno consecutivo in Campania. Ma vediamo quale potrebbe essere il futuro dell’ex Juve.

Conte-Napoli, clamorosa decisione di De Laurentiis

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de La Repubblica, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di offrire il rinnovo del contratto a Conte per altre due stagioni: non più, dunque, scadenza nel 2027, ma a giugno 2029.

De Laurentiis è convinto che sia imprescindibile la permanenza di Conte per rendere il Napoli un top club anche a livello internazionale e adesso è al lavoro per blindarlo e per scongiurare il rischio di un addio anticipato.

Resta da capire quale sarà la volontà dell’allenatore leccese, di cui si parla anche di un clamoroso ritorno alla Juve in caso di flop di Spalletti: il suo futuro sarà ancora a tinte azzurre o alla fine lo vedremo ancora una volta alla guida della Vecchia Signora?