Il riarmo che ci vende l’UE è la pietra tombale sulla nostra sovranità: ecco come funziona davvero

Il programma europeo SAFE destinato al riarmo viene presentato come un’opportunità finanziaria, ma in realtà è una balla. Non si tratta di contributi a fondo perduto, come del resto tutte le cose che vengono dall’Europa, ma di un prestito. Prestito che l’Italia dovrà restituire integralmente, gravando interamente sul debito pubblico nazionale, cioè sui soldi che dovete pagare voi ed io.

Il prestito mascherato da opportunità

Il vantaggio finanziario è minimo, dato che i tassi di interesse della Commissione Europea sono ormai molto vicini a quelli dei BTP, cioè dei Buoni del Tesoro Pluriennali italiani. Al contrario, l’emissione diretta dei BTP avrebbe il vantaggio per l’Italia di consentire il recupero fiscale degli interessi pagati ai residenti, beneficio che con il programma europeo viene meno.

Inoltre lo strumento mette una serie di condizioni che ovviamente aggravano l’autonomia decisionale del Paese. Insomma, le risorse devono seguire come al solito i criteri determinati dall’Unione Europea, i vincoli sulla filiera industriale, l’origine tecnologica dei sistemi acquistati. Di fatto il debito rimane nazionale, le scelte vengono fatte dall’Europa: siamo diventati degli schiavi, siamo un paese colonizzato, ci siamo fatti colonizzare dall’Unione Europea. Abbiamo perso la nostra sovranità politica, abbiamo perso il diritto di decidere in casa nostra: dobbiamo armarci perché lo decidono gli altri, e pagare alle condizioni che decidono gli altri.

La sovranità perduta

La natura stessa dello strumento è dubbia, perché se il costo del denaro è simile a quello di mercato, il prezzo pagato dall’Italia risiede in quelli che finanziariamente si chiamano covenants nel mondo civile: sono praticamente le condizioni del contratto che vincolano al contratto. È una materia giuridica, ma la rendo semplice: vuol dire che praticamente abbiamo perso, ripeto, di sovranità.

In definitiva, il programma europeo SAFE di riarmo appare come un’operazione non solo folle, ma che favorisce la Commissione Europea, destinata a dirigere la politica industriale continentale, non a fare gli interessi del nostro paese.

Quindi io vi dico queste cose perché chiaramente ormai sono 12 anni che vi racconto queste cose qui, quindi sono quasi stanco di doverle dire. Per fortuna anche oggi, fra una mezz’ora circa, io avrò una consulenza con una piccola impresa italiana. È una consulenza che riguarda la pianificazione strategica. La gente mi trova dal sito valeriomalvezzi.it. Vi assicuro che non si parla del programma SAFE, vi assicuro che non si parla della BCE, vi assicuro che non si parla della Meloni, vi assicuro che non si parla della politica. Il mondo degli imprenditori è ormai abissalmente lontano dal mondo della politica e della geopolitica, che vive con fastidio, preoccupazione e, permettetemi di dire, visto quello che leggo, imbarazzo.