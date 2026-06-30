La trama sul resort in Albania passata sotto silenzio ▷ Dall’Aglio: “È il filo di una rete enorme”

In Albania da settimane migliaia di persone manifestano a Tirana contro il mega-resort da oltre un miliardo di dollari legato a Jared Kushner e Ivanka Trump, che prevede la trasformazione dell’isola di Sazan e della laguna protetta di Narta-Vjosa in un complesso turistico fino a 10.000 unità abitative. La mobilitazione, ribattezzata “rivoluzione dei fenicotteri” per i cutout rosa usati dai manifestanti, è esplosa dopo l’arrivo di ruspe ed escavatori sul sito.

Una rivoluzione (non così) spontanea

Le proteste sono nate a livello locale, nel villaggio di Zvërnec, come movimento civico senza connotazione politica, prima di allargarsi a Tirana grazie anche alla copertura della diaspora albanese. Le accuse principali al governo Rama riguardano corruzione, mancanza di trasparenza nelle procedure e svendita del patrimonio pubblico. Come racconta Francesco Dall’Aglio a Un Giorno Speciale, definire “rivoluzione” la protesta è una scelta tutt’altro che casuale: «chiamandolo rivoluzione, tu all’osservatore distratto […] dici ah vabbè, allora sarà qualcosa contro il governo», anche se — precisa — il bersaglio reale non è la solita deriva europeista, ma un preciso affare immobiliare.

Sazan, un’isola con un passato italiano

Al centro del progetto c’è l’isola di Sazan (in italiano Saseno), occupata dall’Italia nel 1914 e fortificata sotto il fascismo, poi trasformata dall’Albania comunista in base blindata con bunker antiatomici e tunnel sotterranei, abbandonati dopo il 1990. Come spiega Dall’Aglio: «quest’isola era stata occupata dall’Italia nel 1914 […] e poi era stata ceduta formalmente all’Italia, che l’aveva trasformata in una base militare fortificatissima».

Il timore di una testa di ponte israeliana

Dietro la cornice ecologista si cela per molti una preoccupazione geostrategica legata ai legami di Kushner con la leadership israeliana. Secondo Dall’Aglio, il rischio concreto è che le vecchie infrastrutture militari diventino «qualche centro di ascolto, qualche centro di controllo oppure qualche black site», nel quadro di acquisizioni immobiliari israeliane già avviate a Cipro e in Grecia.