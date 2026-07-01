L’immagine di Deschamps che si inchina a Mbappé al momento della sostituzione è diventata uno dei momenti simbolo della vittoria della Francia contro la Svezia. Un gesto arrivato al termine di una serata in cui i Bleus si sono imposti per 3-0 grazie anche alla doppietta del loro numero 10.

Con i due gol realizzati, Mbappé è salito a quota sei reti in questo Mondiale, raggiungendo Lionel Messi in vetta alla classifica marcatori, anche se l’argentino ha disputato una partita in meno. Una prestazione decisiva che ha confermato ancora una volta il peso dell’attaccante all’interno della nazionale francese.

Francia, perché Deschamps si è inchinato a Mbappé?

Nel post partita, Deschamps ha voluto chiarire il significato del suo inchino, spiegando che non si è trattato di un gesto rivolto alla fama del giocatore, bensì al suo atteggiamento e al senso di responsabilità dimostrato con la maglia della Francia.

“Mi hanno chiesto perché mi sono inchinato davanti a Kylian. La risposta è semplice: quando un giocatore porta sulle spalle le speranze di un’intera nazione e riesce ancora una volta a fare la differenza sul palcoscenico più importante, merita soltanto rispetto. Non mi sono inchinato a una superstar. Mi sono inchinato al suo spirito di sacrificio, alla sua mentalità e alla responsabilità che si assume ogni singola volta che indossa la maglia della Francia“.

Il commissario tecnico ha poi elogiato la capacità del suo attaccante di rispondere alle aspettative con le prestazioni sul campo: “Dopo tutte le critiche e le aspettative, Kylian ha risposto nell’unico modo in cui i grandi campioni sanno fare: con il calcio. Due gol e un’altra prestazione decisiva“.

Infine, Deschamps ha spiegato il valore personale di quel gesto: “Il mio inchino era semplicemente il modo di dirgli grazie. Grazie per aver guidato questa squadra, per non esserti mai nascosto quando la Francia aveva più bisogno di te e per aver regalato ai nostri tifosi un’altra notte indimenticabile“.