Calcio, solidarietà, inclusione e…tanto divertimento, che non guasta mai. Parliamo di “Un gol per l’inclusione”, iniziativa congiunta di “Rete Italiana Disabili” e “Roma Club Ciampino”, il 14 dicembre dalle 11 allo stadio “Bandinelli” di Ciampino.

‘L’evento prevede la partecipazione di alcuni ex-calciatori della Roma che hanno fatto la storia di questo club e che sono rimasti nel cuore dei tifosi. Senza voler rovinare la sorpresa, possiamo anticipare che saranno presenti figure molto amate, che hanno lasciato un segno importante sia in campo che fuori.

La loro presenza aggiunge un valore speciale alla giornata: porta emozione, vicinanza ai tifosi, ricordi indelebili e quel senso di appartenenza che solo chi ha indossato davvero quei colori può trasmettere. Incontrarli, ascoltarli e condividere con loro momenti informali rende l’evento non solo una festa sportiva, ma un’esperienza unica per grandi e piccoli.

È un’occasione per rivivere insieme una parte della storia giallorossa e per creare nuovi momenti di condivisione che resteranno nella memoria di tutti’. Così Lorenzo Fanasca, presidente del “Roma Club Ciampino”.

Parliamo poi con Katiuscia Girolametti, presidente di “Rete Italiana Disabili”.

L’Importanza dell’Inclusione Attraverso il Calcio.

Perché, secondo voi, è così importante veicolare il messaggio di inclusione proprio attraverso il calcio?

Il calcio è molto più di un semplice sport; è una passione popolare che non conosce barriere di età, genere o condizione sociale. Ha una forza mediatica e aggregativa immensa. Utilizzare il calcio, e un evento come “Un Gol per l’Inclusione”, ci permette di veicolare il messaggio in modo diretto, gioioso e naturale. Sul campo, tutti sono uguali, e lo sport insegna i valori fondamentali di squadra, rispetto reciproco e superamento dei limiti. Questo ci consente di trasformare il campo da gioco in un palcoscenico di inclusione attiva e visibile per tutta la comunità.

Il Cuore dell’Iniziativa: Il Torneo

Che cos’è esattamente il torneo “Un Gol per l’Inclusione”? Chi potrà scendere in campo e qual è lo spirito che animerà le squadre?

‘I protagonisti sul campo saranno i partecipanti di Rete Italiana Disabili e i membri del Roma Club Ciampino, e avremo l’onore di vedere scendere in campo anche gli ex calciatori della Roma! La loro presenza è un segnale forte di sostegno. Lo spirito che animerà le squadre sarà quello della festa, dell’amicizia e dell’impegno comune per l’inclusione, dimostrando che, insieme, si segna sempre il gol più bello: quello della solidarietà’.

Sappiamo che un pranzo è un momento conviviale fondamentale. Perché invitare la comunità a partecipare a questo momento di condivisione e come ci si può prenotare?

‘Il Pranzo Solidale è il naturale prolungamento della festa sul campo. Dopo l’attività sportiva, vogliamo offrire a tutti un momento di vera comunità e convivialità. È l’occasione perfetta per sedersi fianco a fianco – atleti, famiglie, tifosi, e cittadini – per conoscersi meglio e celebrare insieme i valori dell’inclusione in un’atmosfera rilassata e gioiosa.

Ricordo che la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo all’indirizzo email:

[email protected]’.

Dettagli Pratici per il Pubblico

Ricapitoliamo: dove, quando e a che ora inizia l’evento? C’è un costo per partecipare come spettatori o solo per il pranzo?

‘Ecco un riepilogo pratico per tutti coloro che desiderano unirsi a noi: Stadio Bandinelli di Ciampino; domenica 14 dicembre. L’evento inizierà alle ore 11:00.

Per la partecipazione come spettatori al torneo e per incontrare gli ex calciatori, non è previsto alcun costo. L’unica quota richiesta è quella per chi desidera fermarsi e partecipare al Pranzo Solidale a seguire (10€ adulti, 7€ bambini fino a 12 anni), per il quale è indispensabile la prenotazione’.

Paolo Marcacci