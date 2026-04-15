Situazione delicata in casa Roma: le schermaglie tra Gasperini e Ranieri potrebbero portare a un ribaltone.

La Roma è sempre più concentrata su questo finale di stagione e sulla volata per il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi hanno sconfitto venerdì sera il Pisa e sono al momento a tre punti dalla Juventus: sabato sera all’Olimpico arriva l’Atalanta di Palladino in un match che si preannuncia scoppiettante e forse decisivo. Ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza.

A Roma, però, la situazione appare delicata dopo le ultime dichiarazioni di Claudio Ranieri che ha rivelato come l’intera campagna acquisti sia stata concordata con Gian Piero Gasperini e che l’ex tecnico dell’Atalanta non rappresentasse la prima scelta della società per la panchina giallorossa.

Gasp non ha gradito e adesso la sua permanenza a Trigoria appare in dubbio. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, in caso di separazione da Gasperini la Roma si fionderebbe immediatamente su Daniele De Rossi che attualmente sta guidando il Genoa con successo. L’ex capitano del club capitolino, però, non ha mai digerito l’esonero del settembre 2024 e, dunque, non sono esclusi altri colpi di scena in tal senso.