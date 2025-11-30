Max Verstappen 10

Colpo grossissimo, meglio di quello che conduceva Smaila. Riapre il Mondiale per la seconda volta. Va bene il “braccino” ciclico delle McLaren, ma lui le ha sempre braccate, approfittando di ogni spiffero, squalifiche a parte.

Red Bull 9

Non avevano la macchina migliore all’inizio, non ce l’hanno nemmeno adesso; hanno, però, profilato la monoposto al massimo delle possibilità di guida di Verstappen. E a questo punto…

Carlos Sainz 8,5

Prova d’autore, soddisfazione meritata, tra l’altro a pochi giorni dalla ricorrenza che ci ha permesso di onorare la memoria di Sir Frank Williams.

Oscar Piastri 7,5

Resilienza. Tardiva?

Lando Norris 5

Rischia di fare la fine dell’Inter del Cinque maggio, se non addirittura di Napoleone: non a Sant’Elena ma un po’ prima. A Waterloo.

Ferrari NG.