La Juventus potrebbe prendere una decisione definitiva e rescindere il contratto nei prossimi giorni. In ballo c’è l’ingaggio con una big estera.

C’è grande attesa dopo la sosta per rivedere in campo la Juventus. La squadra bianconera durante la pausa per le nazionali ha potuto lavorare maggiormente con il suo nuovo tecnico, Luciano Spalletti, che è divenuto allenatore dei bianconeri ufficialmente lo scorso 30 ottobre.

Per il toscano, nelle prime tre gare ufficiali sulla panchina della Juve, sono arrivati due pareggi consecutivi ed una vittoria al debutto contro la Cremonese. Una partenza ancora un tantino zoppicante, ma la fiducia nei suoi confronti è molto elevata, visti i grandi traguardi raggiunti dall’allenatore nativo di Certaldo nel recente passato.

Spalletti ha preso il posto di Igor Tudor, che la società bianconera ha scelto di esonerare ad ottobre scorso per via dei risultati altalenanti e per non aver rappresentato una figura all’altezza della situazione. Il croato ha pagato i troppi pareggi stagionali, un po’ come accadde lo scorso anno al predecessore Thiago Motta, ma anche un gioco che non ha convinto troppo nonostante l’ottima partenza in campionato.

Tudor, subito una nuova chance: rescinde con la Juve e vola in Spagna

Ma cosa sarà dunque di Tudor, tecnico che nella sua carriera ha comunque ottenuto buoni riconoscimenti nelle piazze dove ha allenato? L’ex difensore croato ha un contratto ancora in essere con la Juventus fino al giugno 2027. Un accordo che però potrebbe essere sciolto nelle prossime ore, almeno se dovessero essere confermate alcune indiscrezioni.

Sembra che Tudor sia stato contattato dai dirigenti del Valencia, una delle grandi decadute della Liga spagnola. La formazione levantina sta seriamente pensando di cambiare guida tecniche in questi giorni, visti i risultati quasi disastrosi con l’attuale allenatore Carlos Corberán.

Il Valencia attualmente è al 17° posto in classifica in Spagna, avendo conquistato solo 10 punti in dodici giornate di campionato. Pesano soprattutto le ultime dolorose sconfitte in casa del Real Madrid e soprattutto nel derby interno con il Villarreal. Insomma, una situazione a dir poco critica per il club iberico, che dunque potrebbe puntare su un nuovo mister per invertire la tendenza.

Tudor sarebbe ben lieto di intraprendere una nuova avventura professionale, lasciandosi alle spalle la delusione bianconera. Prima di tutto dovrà però trovare l’accordo per rescindere il contratto con la Juve, magari ottenendo una minima buonuscita. Poi sarà disponibile per il Valencia: per il croato si tratterebbe dell’ennesima esperienza estera, dopo aver allenato prima in patria, poi in Serie A e successivamente anche in Turchia e Francia.