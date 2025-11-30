Infortunio che riguarda in qualche modo la Roma e che rischia di essere più grave del previsto: in ballo c’è anche lo scontro diretto.

La Roma da ieri sera non è più capolista solitaria del campionato di Serie A. Ma forse solo momentaneamente, visto che il Milan ha battuto la Lazio (tra le polemiche) nell’anticipo della tredicesima giornata, ma i giallorossi devono rispondere ancora, visto che il loro impegno sarà solo questa sera.

La squadra di Gian Piero Gasperini dovrà sfidare il Napoli, in un big match a dir poco impegnativo e sentito, che potrebbe dare una sterzata decisiva alla stagione della Roma. Inoltre potrà essere un segnale importante per un gruppo che, storicamente, non ha grande fortuna quando si parla di scontri diretti per l’alta classifica.

La Roma da inizio stagione ha già subito sconfitte con Inter e Milan, pur non disputando brutte partite. Dopo il derby del Sole di oggi, i giallorossi sono attesi nelle prossime settimane da altre partite simili, come il sentitissimo duello con la Juventus, programmato all’Allianz Stadium per sabato 20 dicembre prossimo.

Juve-Roma, il big match perde già un protagonista: Vlahovic a rischio per infortunio

Mancano ancora tre settimane di impegni intensi prima di Juventus-Roma, ma già si parla del big match in questione per un motivo piuttosto serio. Un protagonista di alto rango rischia di saltare quella partita e molte altre, per via di un infortunio che potrebbe essere molto serio.

Lo sfortunato protagonista è Dusan Vlahovic, centravanti della Juve che si sta riprendendo in questa stagione la fiducia dell’ambiente precedentemente messa in discussione. Il numero 9 serbo si è fermato ieri, nel primo tempo di Juventus-Cagliari, chiedendo il cambio a mister Spalletti e lasciando persino il campo in lacrime.

“Mi sono fatto molto male” – avrebbe ammesso Vlahovic diretto alla propria panchina dopo il forte dolore accusato al muscolo adduttore. Ovviamente prima di azzardare un verdetto, l’attaccante si dovrà sottoporre ai consueti esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio muscolare.

Visto lo sconforto di Vlahovic, è molto probabile che si tratti di una lesione muscolare, che potrebbe costringere l’ex Fiorentina a restare fuori dai campi almeno fino al termine dell’anno solare 2025. Di fatto salterebbe il big match contro la Roma, così come altre partite delicate per la Juve, come le delicate trasferte contro Napoli e Bologna delle settimane precedenti.

Numericamente Spalletti ha comunque soluzioni alternative importanti in caso di stop di Vlahovic. Nel ruolo di centravanti la Juve conta la presenza di Jonathan David e Lois Openda, entrambi finalmente tornati al gol in Champions sul campo del Bodo.