Notizia che riguarda Matias Soulé, il talentuoso argentino della Roma che sta sorprendendo tutti. Ecco cosa potrebbe succedere.

Domenica prossima, nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A, la Roma ospiterà allo stadio Olimpico il Napoli. Un big match molto sentito, quello che un tempo era soprannominato il Derby del Sole per sottolineare la sfida tra le due maggiori forze calcistiche del centro-sud.

Un match che diventa determinante per l’alta classifica. Infatti la Roma è sorprendentemente capolista a quota 27 punti, avendo intrapreso una strada molto positiva e brillante sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Più balbettante il cammino stagionale del Napoli campione in carica, che però nelle ultime settimane pare essere uscito dalla crisi, come dimostrano le vittorie brillanti contro Atalanta e Qarabag.

Uno dei protagonisti assoluti di Roma-Napoli sarà senza dubbio il miglior marcatore stagionale dei giallorossi. Ovvero Matias Soulé, il fantasista argentino che spesso si è preso sulle spalle la propria squadra, trovando soluzioni balistiche e giocate di alta scuola, diventando di fatto l’uomo in grado di spezzare gli equilibri. Non solo i romanisti, ora anche il resto dell’Italia calcistica si sta accorgendo di lui.

Soulé in corsa per il titolo di capocannoniere: i bookmakers puntano sull’argentino

Mati Soulé nelle scorse ore è ufficialmente entrato in lizza per un traguardo personale. Ovvero quello di capocannoniere della Serie A attualmente in corso. L’ex Juve è il miglior marcatore stagionale della Roma con 4 reti all’attivo e tutt’altro che lontano dalla vetta dei goleador, mai come quest’anno combattutissima.

Sorprendentemente sono quattro i leader della classifica marcatori, tutti fermi a 5 reti: ovvero Pulisic del Milan, Nico Paz del Como, Orsolini del Bologna e Calhanoglu dell’Inter. Nessuno di questi è un centravanti vero e proprio, così come Soulé che come detto insegue ad una lunghezza. Ma secondo i bookmakers anche il numero 18 della Roma ha chance di vincere il titolo.

Secondo l’aggiornamento di Agipronews, Lautaro Martinez resta il bomber favorito, quotato dagli scommettitori tra 5.00 e 5.50, seguito a ruota da Marcus Thuram e Dusan Vlahovic, entrambi a 7.50. I migliori marcatori attuali, ovvero Paz e Pulisic, sono invece quotati a 10.00, mentre Orsolini a 12.00.

Soulé entra in classifica come outsider: la quota del suo titolo di capocannoniere a fine stagione è ancora elevata, visto che si aggira sui 25.00, ma il fatto che venga preso in considerazione è un buon viatico verso un miglioramento in zona gol. Va ricordato che il migliore score stagionale in carriera di Soulé risale agli 11 gol segnati con la maglia del Frosinone nel 2023/2024.