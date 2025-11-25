“Scudetto alla Roma? Attenti a Lotito!” ▷ La clamorosa rivelazione di Melli

La Roma sta vivendo un momento di straordinaria esaltazione sportiva e identitaria. La squadra di Gian Piero Gasperini, trascinata da un gioco verticale e da una continuità che negli ultimi anni era mancata, ha costruito un avvio di stagione travolgente: 9 vittorie nelle prime 12 gare e un primo posto solitario che mancava da ben 10 anni e 26 giorni, dai tempi di Rudi Garcia. Il clima intorno a Trigoria è incandescente, e non solo per i risultati: cresce la sensazione che questo possa essere l’anno in cui i giallorossi provano davvero a spingersi oltre i propri limiti recenti.

Il prossimo appuntamento rischia di diventare già un crocevia della stagione. Domenica all’Olimpico arriva infatti il Napoli di Antonio Conte. Dopo settimane di entusiasmo crescente, questo confronto potrebbe dire molto sulle reali ambizioni della Roma: consolidare la vetta, lanciare un messaggio diretto alle inseguitrici e misurare la propria maturità competitiva contro una delle rivali più attrezzate del torneo.

Dall’altra parte del Tevere, invece, la Lazio di Maurizio Sarri vive una fase diversa ma non meno interessante. L’inizio di stagione, segnato da una serie di infortuni che hanno condizionato scelte e risultati, sembrava aver compromesso l’equilibrio del gruppo. Eppure, nelle ultime settimane i biancocelesti hanno intrapreso un cammino di progressiva risalita, ritrovando compattezza, ritmo e fiducia. L’ottavo posto con 18 punti, a sole due lunghezze dalla Juventus di Spalletti, racconta di una squadra che, pur non brillando come nelle sue fasi migliori, ha ripreso a macinare gioco e risultati, restando pienamente agganciata alla zona europea.

Melli: “Se la Roma vince lo scudetto Lotito scappa in Alaska!”

Mentre Roma e Lazio procedono su binari paralleli ma opposti, a movimentare il dibattito cittadino ci ha pensato Franco Melli, che a Radio Radio Lo Sport ha servito uno dei suoi classici affondi ironici destinati a far discutere. Il giornalista ha raccontato un retroscena che ha spiazzato tutti.

“Gira voce che alcuni laziali sperano che la Roma vinca lo scudetto così Lotito deve scappare! Me l’ha detto direttamente un laziale. Secondo me, se la Roma vince lo scudetto, Lotito se ne va! È l’unico modo per far sì che ciò accada. Mai superiorità della Roma fu così gradita dai laziali come oggi. C’è un mutamento antropologico in corso…” – ha detto.

L’idea che un laziale possa augurarsi lo scudetto romanista resta qualcosa di talmente surreale da sembrare più una provocazione radiofonica che un sentimento autentico. Del resto, in una città dove la rivalità è sempre più accesa che mai e il derby dura 12 mesi l’anno, certe immagini sfiorano la fantascienza calcistica.

Eppure, proprio per questo fanno sorridere perché ricordano che a Roma può accadere proprio di tutto. Tranne, forse, che un laziale speri che la Roma vinca lo scudetto.