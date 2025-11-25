Mercato bloccato, attenta Lazio: la FIGC è passa dalle parole ai fatti. Con l’ultima delibera approvata dal Consiglio Federale, è stato modificato il cuore del sistema che regola il cosiddetto blocco del mercato: l’indicatore del Costo del Lavoro Allargato scenderà dall’attuale 0,8 a 0,7 entro l’estate 2026.

Una mossa pensata per favorire i giovani italiani (con l’esclusione dal calcolo dei costi e degli ammortamenti degli Under 23 selezionabili dalle Nazionali) e che potenzialmente può rappresentare una piccola rivoluzione.

Ma c’è un rovescio della medaglia: per alcune società, già in difficoltà con lo 0,8, la riduzione al 0,7 rischia di trasformarsi in un muro invalicabile. E secondo Luigi Salomone, per la Lazio questa decisione è semplicemente… devastante.

FIGC, Mercato Bloccato (?), “Per la Lazio è una notizia devastante”: l’allarme di Luigi Salomone

Secondo il giornalista de Il Tempo, la notizia della riduzione del parametro non è un dettaglio tecnico, ma una bomba per i conti biancocelesti:

«La notizia è assolutamente devastante per la Lazio. La società sperava (come altre) che venisse confermato lo 0,8, e invece si passa allo 0,7. Questo significa dover incassare di più e spendere ancora meno, e la Lazio già ora fatica a rientrare nello 0,8».

Il giornalista non usa giri di parole: «Se non arriva una immissione di capitali, i biancocelesti rischiano seriamente di avere il mercato bloccato anche la prossima estate. Indipendentemente da quello che accadrà a gennaio, che non c’entra nulla».

Salomone chiarisce infatti un punto spesso frainteso: «A gennaio tecnicamente non cambia nulla: resta lo 0,8. Il nuovo 0,7 scatterà per le licenze della stagione 2026-27. Ma per fare mercato in estate conta il bilancio al 31 marzo, esattamente come l’anno scorso…».

Tradotto: se la Lazio non sistema i conti entro marzo, il rischio di un nuovo blocco è concreto. E qui nasce il problema più grande: come sistemare quei conti?

Settore giovanile, il grande assente: il vantaggio FIGC che la Lazio non può sfruttare

La FIGC ha inserito un aiuto importante: gli Under 23 italiani non rientreranno più nei costi conteggiati nel parametro. Una misura pensata per premiare i club che investono e producono talenti.

Salomone però mette il dito nella piaga: «La Lazio sono anni che non sforna più un giocatore dal vivaio. E questo è un ulteriore problema: chi ha squadre Under 23 o un settore giovanile produttivo potrà muoversi, la Lazio molto meno».

