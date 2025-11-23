In un clima surreale, in un Olimpico semideserto, la Lazio vince 2 – 0 dominando per lunghi tratti il Lecce. Segnano Guendouzi e Noslin, la quadra gioca bene e centra la terza vittoria consecutiva all’Olimpico. L’analisi del post partita è affidata a Franco Melli: “Tre vittorie consecutive all’Olimpico la Lazio non le faceva da una ventina d’anni, dato significativo che arriva al culmine di una partita giocata bene, la migliore di quest’anno.

L’incredibile, dopo aver cancellato il Lecce in lungo e in largo, è che la Lazio ancora rischiava di subire il pareggio. Noslin ha chiuso la partita, dopo che il portiere Falcone, il migliore del Lecce, aveva ancora salvato la sua squadra. Ci portiamo la malinconia di chi non ha visto questa partita, ma anche di tutto quello che aveva detto Lotito che ci ha lasciato perplessi. Le maglie dei giocatori e le altre iniziative messe in campo in favore delle donne dalla Lazio sono molto belle.

Tra un torto presunto o vero, continua questa guerra tra la Nord e la Lazio, che potrebbe danneggiare la squadra, ma è arrivata a due punti dalla Juve, che non sarà un granché ma potrebbe essere presupposto per scalare la classifica fino a posti europei. Si può protestare in tanti modi, ma quella di non andare allo stadio secondo me è la soluzione più triste”.