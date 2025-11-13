Milano è una città che non concede tregua. Lungo Corso Venezia un’orchestra di rumori urbani scandisce il metronomo di una soleggiata giornata d’autunno: i taxi sfrecciano, i telefoni squillano, i tacchi battono sicuri sui marciapiedi, le bici corrono assecondando il flusso del vento. Le vetrine del Quadrilatero brillano, sfidandosi alla più bella del reame.

Eppure, dietro un portone monumentale di Corso Venezia, esiste un luogo che si concede la libertà di rallentare. Dentro Portrait Milano, l’orchestra si ferma e l’affascinante frenesia del caos si quieta abbandonandosi al suono del silenzio. Qui, la colazione del 10_11 – o, come si legge, “Ten Eleven” – diventa un piccolo rito di piacere. Che sia un momento per sé o una pausa lenta, il modo migliore per concedersi il lusso del dolce far niente, è fermarsi ad assaporare una selezione stagionale di prodotti creati da Cesare Murzilli.

Il cortile rinascimentale dell’ex Seminario Arcivescovile è un respiro sospeso nel ritmo milanese. L’hotel Portrait Milano, fresco di due chiavi Michelin 2025, ospita la colazione che dal 13 ottobre è stata premiata come “Miglior colazione in Hotel”. Il 10_11 Bar Giardino Ristorante è oggi una delle esperienze più desiderate della città.

Una colazione aperta non solo agli ospiti dell’hotel, ma anche al pubblico esterno, con l’obiettivo di concedere a più persone un piccolo ritratto del lusso, accessibile e senza eccessi. Il costo è di 45€ per il buffet con una bevanda, oppure 55€ con l’aggiunta di un piatto caldo preparato al momento dolce o salato. Inoltre, dalla carta è possibile ordinare altre specialità dolci e salate.

I lievitati di Cesare Murzilli

La mente dietro l’eleganza del progetto è Cesare Murzilli, Executive Pastry Chef del Ten Eleven. Romano, classe 1985, ha costruito una pasticceria contemporanea fatta di tecnica e leggerezza. Nei suoi lievitati, il burro si percepisce con eleganza al naso, ma il palato rimane sorprendentemente pulito. È questo equilibrio a collocarlo tra le firme più interessanti della colazione Milanese: estetica curata e gusto, sapore riconoscibile e cura nelle texture.

Il buffet: tra tecnica e golosità

Il buffet è allestito nel giardino interno del ristorante e propone un’ampia varietà di dolce e salato. Per la parte dolce i lievitati fanno da padroni di casa dando un gustoso benvenuto agli ospiti: brioche, croissant, pain au chocolat, veneziane e maritozzi da 35-40 grammi invitano a un percorso d’assaggi. Le torte non hanno nulla da invidiare e si ispirano ai classici internazionali – babka, carrot cake, banana bread e altre specialità italiane come le crostate. Completano l’offerta yogurt, cereali, frutta secca, marmellate, miele e confetture artigianali; frutta e verdura fresche vengono aggiunte al buffet ogni ora. La parte salata offre altrettante prelibatezze espresse di primissima qualità: affettati, salmone affumicato, formaggi, pane rustico, humus e giardiniere; e ancora quiches vegetali e non, e l’irrinunciabile angolo con pane e focacce. Un equilibrio tra semplicità e raffinatezza.

L’ambiente del 10_11 Bar Giardino Ristorante

L’allestimento è all’altezza del luogo: un ambiente luxury in cui il gusto accompagna e completa l’aspettativa visiva. Le grandi vetrate lasciano entrare la luce calda, mentre legni scuri, velluti e tappeti disegnano uno spazio intimo e sofisticato. I tavoli, disposti con raffinato criterio, garantiscono comfort e privacy. Le tovaglie bianche, con il logo della struttura, e la mise en place curata con posate lucide e bicchieri cristallini completano l’esperienza.

La visione

Piacere a tutti è una sfida stimolante, ma il 10_11 cerca di soddisfare le richieste di chiunque. Il target principale è una clientela internazionale, composta dagli ospiti del Portrait Milano. Una parte importante è rappresentata dal pubblico milanese: professionisti, avvocati, creativi e stilisti che frequentano il Quadrilatero per incontri di lavoro lampo o momenti di relax. Infine, una quota crescente di pubblico sceglie il 10_11 per vivere un’esperienza di lusso accessibile e informale.

Il progetto porta la firma di Diego Cognetti, responsabile F&B che ha saputo ridefinire le regole dell’hôtellerie di lusso, un po’ come ha saputo fare il mondo della moda, puntando su riconoscibilità, accessibilità e accoglienza. Al Ten_Eleven la colazione firmata da Murzilli, il brunch nel giardino e la mixology raccontano una Milano in grado di giocare con il tempo, lento e veloce. Una Milano internazionale, ma dal cuore italiano.

Con tempo, ma senza tempo

Mentre nel cortile del Ten Eleven la luce filtra dolcemente, il caos di Milano resta fuori, impercettibile. È questa la magia di Portrait, un luogo capace di relazionarsi con tutti con calma nel cuore della città più frenetica d’Italia.

Il vero lusso, spesso, è saper giocare con il tempo, ma senza tempo.