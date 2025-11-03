“Mi hai dato del deficiente!”  ▷ Ennesimo scontro tra Ferrajolo e Camelio su Dybala

La prestazione di Paulo Dybala contro il Milan è stata decisamente insufficiente. Al di là del rigore sbagliato, il numero 21 della Roma — schierato da Gasperini nel ruolo di falso nove — non è riuscito a incidere come i tifosi giallorossi si sarebbero aspettati.

Nel corso della diretta di Radio Radio Lo Sport, Enrico Camelio ha analizzato i dati relativi al rendimento dell’argentino dalla stagione 2024-2025 ad oggi. In 44 presenza, la ‘Joya’ ha segnato appena 10 reti, delle quali solo 1 contro una ‘big’ (a dicembre dello scorso anno, proprio contro il Milan).

Il dato che crea più scalpore, però, riguarda i punti conquistati dalla Roma con e senza Dybala. Infatti, con l’argentino in campo dal primo minuto, i giallorossi registrano una media di 1,87 punti a partita, mentre senza l’ex Juventus, la media sale a 2,50.

Un divario che fa riflettere, soprattutto alla luce dell’ingaggio percepito dall’ex Juventus: circa 8 milioni di euro netti a stagione. Numeri e prestazioni che, al momento, non sembrano all’altezza delle aspettative.

Camelio: “I dati dicono che Dybala è un problema per la Roma”

Enrico Camelio ha voluto commentare così i dati mostrati: “La Roma quando non c’è lui ha una media punti più alta. Ha fatto 4 assist in 44 partite, per uno come lui sono pochi. Ha fatto bene contro Sassuolo e Parma, ci mancherebbe che non faccia bene in qualche partita. I dati dicono che la squadra con lui soffre di più, fa meno punti. Non ne dovrebbe fare di più? Sarò matto sicuramente, ma è così!“

Ferrajolo: “Dire che Dybala è un problema per la Roma è da deficienti!”

Il ‘Presidente’ Ferrajolo è di un’idea diversa. Per la situazione offensiva in cui verte la Roma, Dybala non può rappresentare un problema: “Se vogliamo fare un discorso serio, non possiamo dire che Dybala è un problema per questa Roma. Potrebbe esserlo nell’Inter o in qualche squadra piena di attaccanti, di giocatori di qualità, di classe. Se partiamo da Dybala per criticare la Roma siamo dei poveri deficienti!“

La reazione di Camelio non si fa attendere e riparte lo scontro, mai realmente finito, tra i due opinionisti: “Ma senti che dici, mi stai dando del deficiente! Discuti i numeri. Sono tanti 4 assist in 44 partite? È completamente inutile parlare con te! Non lo dico io che il rendimento di Dybala è insufficiente, parlano i numeri! C’è qualcuno che sta spingendo per fargli fare tre anni di contratto, ma ci rendiamo conto di quello che si fa a Roma? Non si regge in piedi da tre anni, è in crollo…“.