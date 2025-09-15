Doveva essere una passeggiata, e invece si è trasformata in un incubo. La Roma cade in casa contro un Torino cinico e compatto, che porta via tre punti grazie al gol di Simeone. Ma a fare più rumore del risultato è la dinamica dell’unico gol della gara: palla persa banalmente a centrocampo da Manu Koné, che innesca la ripartenza granata. Un errore che pesa come un macigno sul giudizio complessivo della prestazione del centrocampista francese.

Le colpe però sono diffuse: dalla formazione iniziale sbagliata all’esperimento fallito del falso nove, fino all’inconsistenza offensiva e alla totale inefficacia sui calci piazzati. Il pubblico è esasperato, i numeri impietosi. Ma non solo: dopo le belle prestazioni in nazionale e il tanto parlare su un suo possibile futuro lontano da Roma, il tema Koné è diventato una questione tecnicamente e tatticamente centrale.

La rabbia di Ferrajolo: “Koné? Per certe cose non ha cervello”

In diretta su Radio Radio Lo Sport, il dibattito post-partita si è acceso con toni roventi. Protagonisti del confronto, Luigi Ferrajolo ed Enrico Camelio, che si sono letteralmente scontrati sull’analisi della prova di Koné.

“Smettiamola con Gasperini. Koné è un anarchico per Gasperini e per il calcio in generale. Combatte, trascina il pallone, va ovunque. Agonisticamente è fortissimo, ma sotto certi punti di vista è uno che ha poco cervello, questo mi sembra chiaro, no?” – ha attaccato duramente Ferrajolo.

Camelio ha ribattuto: Koné non è un giocatore adatto per Gasperini.

“Non è proprio così. Non è vero. Non è idoneo per il gioco di Gasperini. Ognuno ha il suo stile: Allegri cerca più palleggiatori, Gasperini vuole gente fisica. Se le cose tu non le sai, non parlare!”.

Da qui, la dura risposta di Ferrajolo: “Ma che dici? Al Milan Allegri ha preso Rabiot, e parli di palleggiatori? Per carità… Vai, vaff**ulo, vai! Io ho 80 anni. Sei un provocatore, mica posso abbassarmi al livello!“.

Una lite furibonda, che ha messo in luce il clima tesissimo attorno al momento della Roma e alle scelte di mercato.

Roma-Torino, non solo Koné: i dubbi e il malcontento della piazza

L’errore di Koné è solo la punta dell’iceberg. La discussione accesa tra Ferrajolo e Camelio evidenzia il malcontento anche fra gli addetti ai lavori. La Roma sembra sprovvista di idee, e soprattutto priva di giocatori in grado di fare la differenza. Il mercato estivo, tanto atteso, non ha ancora portato frutti visibili. E ora, alla prima vera difficoltà, i nodi stanno venendo al pettine.

Intanto, nel tifo e negli ambienti mediatici, il clima si fa sempre più rovente. La pazienza sta finendo, e il derby di domenica prossima sembra già essere un primo crocevia di questa stagione.

