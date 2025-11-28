La Juventus è già focalizzata sul big match di campionato contro il Napoli, vista la rivalità sportiva che esiste da sempre tra i due club.

La Juventus sta cercando di ritrovare la fiducia persa nelle scorse settimane. L’ambiente bianconero, da sempre abituato a lottare per vincere, non ha apprezzato i troppi pareggi ed i risultati deludenti, già arrivati durante la gestione di Igor Tudor. Ecco perché Luciano Spalletti, l’uomo scelto per riportare in alto i bianconeri, ha una responsabilità enorme.

La vittoria di martedì sera in Norvegia, nella difficile trasferta di Bodo in Champions League, potrebbe rappresentare la chiave di volta della stagione. Se non nel gioco e negli schemi, quanto meno nella mentalità e nella capacità della squadra di Spalletti di reagire alle difficoltà.

A breve tra l’altro la Juve affronterà una delle partite più sentite della stagione. Ovvero la sfida del ‘Maradona’ contro i rivali del Napoli. Un match molto importante, che negli ultimi anni ha consegnato soltanto dolori e cadute rovinose ai bianconeri. Yildiz e compagni prima del Napoli dovranno affrontare il Cagliari in campionato e l’Udinese in Coppa Italia, ma l’attenzione è già alta sul match del 7 dicembre.

Napoli-Juve, c’è il nome del primo grande assente: il centrocampista si opera

Intanto in casa Napoli arriva la prima notizia non positiva, proprio in vista delle prossime gare ed in particolare di quella molto sentita contro la Juventus. Infatti la squadra allenata da Antonio Conte rischia seriamente di perdere per un lungo periodo uno dei propri centrocampisti.

Parliamo di Billy Gilmour, mediano scozzese alla seconda stagione in maglia azzurra. Il classe 2001, che ha già avuto molto spazio nelle ultime settimane, soffre di una fastidiosa pubalgia. Lo staff medico del Napoli sta ragionando su come risolvere il problema e, come raccontato da Sky Sport, l’idea è quella di un intervento chirurgico.

Se Gilmour dovesse operarsi per l’infiammazione inguinale, rischia di restare fuori dai campi per almeno 2 mesi. Salterebbe di fatto il big match Napoli-Juventus del 7 dicembre e le successive gare, rientrando solo a febbraio.

L’ennesima tegola per il centrocampo azzurro, visto che due titolarissimi come Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa sono già finiti k.o. per almeno 2-3 mesi a causa delle lesioni di alto grado al bicipite femorale. Proprio per via di queste assenze, Conte ha deciso di recente di tornare a giocare con il 3-4-3, modulo utilizzato dal tecnico italiano ai tempi del Chelsea.