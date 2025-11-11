Un altro esonero eccellente dopo pochissimi giorni sta letteralmente lasciando perplesso l’intero mondo del calcio, Milan compreso.

Il Milan nella scorsa stagione ha vissuto forse una delle annate più complicate e assurde degli ultimi tempi. Prima la separazione da Stefano Pioli, nonostante il secondo posto finale in campionato e la qualificazione in Champions League. Poi una sfilza di risultati negativi che l’hanno portato ad un deludente ottavo posto.

In tutto questo la formazione rossonera si è aggiudicata la Supercoppa Italiana a Riyadh contro i rivali dell’Inter, come paradosso di un’annata che definire particolare è poco. Per rilanciarsi subito ad alti livelli, il Milan ha scelto di affidarsi ad un grande esperto del calcio italiano come Massimiliano Allegri, tecnico che alle spalle vanta la bellezza di 14 trofei conquistati in carriera.

Ma è impossibile dimenticare il caos allenatori dello scorso anno. Prima la scelta impopolare di Paulo Fonseca, che nonostante un buon gioco messo in mostra non ha mai saputo garantire continuità di risultati. Poi l’approdo di Sergio Conceiçao, capace di sollevare subito la Supercoppa ma di fare ancora peggio del predecessore in campionato.

Dopo il Milan un altro tonfo clamoroso: Conceiçao già a rischio esonero all’Al-Ittihad

Su Conceiçao ci si era espressi con speranza e positività fin dal suo arrivo al Milan, visti gli ottimi risultati ottenuti sulla panchina del Porto, anche grazie alla personalità ed al carattere sopra le righe. Ma non si è mai creato il giusto feeling né con i calciatori né con la piazza rossonera.

L’addio inevitabile a fine stagione lo ha portato verso altri lidi. Conceiçao ha accettato la proposta ad ottobre dell’Al-Ittihad, nota squadra della Saudi Pro League, per la sua prima esperienza lontano dall’Europa. Ma il tecnico portoghese non ha iniziato affatto bene, anzi, già dopo circa un mese si parla di rischio esonero per lui.

Chiamato dopo l’addio di Laurent Blanc, l’ex tecnico del Milan ha raccolto soltanto due punti in quattro giornate di campionato. Deludenti soprattutto le cadute interne contro i rivali dell’Al-Hilal (allenato da Simone Inzaghi) e dell’Al-Ahli. Insomma, la situazione non è migliorata con Conceiçao, che avrebbe grossi problemi ad adattarsi ed imporsi con i suoi giocatori.

Incredibile ma vero, l’allenatore classe ’74 potrebbe salutare a poche settimane dal suo arrivo, a meno che non riesca a trovare il giusto feeling con Karim Benzema e compagni. Un altro flop in vista per Conceiçao, che può consolarsi vedendo suo figlio Francisco essere divenuto ormai titolare fisso nella Juventus.