Novità importante dall’Inps che riguarda i cittadini più giovani: in arrivo un bonus di 500 euro per coloro che non hanno superato i 35 anni.

Uno dei compiti dello Stato è quello di agevolare e rendere meno complicata la vita dei cittadini più giovani, coloro che devono ancora entrare a pieno nel mondo del lavoro e che magari non hanno la possibilità di pagarsi studi universitari, master o quant’altro per specializzarsi.

Ecco perché spuntano di tanto in tanto alcuni bonus, approvati dal Governo nel disegno di legge del Bilancio annuale, che possano dare almeno un piccolo aiuto economico a diverse fasce di cittadini o di famiglie in generale. L’ultima agevolazione comunicata riguarda proprio i più giovani, ovvero tutti quei ragazzi e ragazze che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età.

Ieri, il 28 novembre, l’Inps ha pubblicato una circolare n. 148, contenente le istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024). Ovvero per accedere ad un bonus che sicuramente farà comodo a moltissime persone.

500€ al mese per gli under 35: come accedere al bonus erogato dall’Inps

Questa disposizione è davvero interessante a livello economico, visto che prevede l’erogazione di un contributo mensile di 500 euro. Ma attenzione: non si tratta di un assegno che viene donato ad personam, bensì è a favore di imprese che sono state avviate da persone under 35.

In particolare il bonus dei 500€ spetta a persone giovani disoccupate che si sono lanciate con l’attivazione di piccole società e start-up nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica. Le suddette imprese devono essere state avviate tra il 1 luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025.

Per poter accedere al bonus, sarà necessario presentare un’apposita domanda entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, oppure entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa circolare. La procedura prevede l’accesso con le proprie credenziali al sito dell’Inps (www.inps.it).

Successivamente sarà necessario accedere all’area “Sostegni, Sussidi e Indennità”, poi passare nella sezione “Strumenti”, quindi cliccare su “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e scegliere l’opzione “Incentivo Decreto Coesione”. L’erogazione dei 500€ al mese, una volta richiesta e approvata, dovrebbe avvenire a partire da inizio 2026 e servirà per coprire parte delle spese di gestione e di strumentazione della propria start-up.