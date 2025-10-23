“Tudor accendesse un cero… Spalletti? Vi dico cosa penso” ▷ Juve, La bordata di Ferrajolo

La situazione in casa Juve è tutt’altro che serena e la panchina di Igor Tudor sembra essere più in bilico che mai. Nelle ultime 6 partite, tra campionato e Champions, i bianconeri hanno collezionato 5 pareggi e 1 sconfitta, rimediata contro il Como di Fabregas.

A causa di prestazioni e risultati sempre più deludenti, negli ultimi giorni sono iniziate a circolare sempre più insistenti le voci di un possibile cambio in panchina. Se così dovesse essere, per la Juventus sarebbe il terzo allenatore in appena un anno e mezzo. A luglio dello scorso anno, infatti, i bianconeri avevano ingaggiato come allenatore Thiago Motta, esonerandolo poi però a metà della scorsa stagione. Al suo posto era subentrato proprio l’attuale allenatore Tudor, il cui posto sulla panchina dello Juventus Stadium non è mai stato meno saldo.

Juve, Ferrajolo: “Tudor inadeguato, prenderei Spalletti ma non adesso”

In diretta a Radio Radio Lo Sport, il ‘Presidente’ Ferrajolo ha espresso un’opinione decisa su quello che sta accadendo in casa Juventus e sulla possibilità di un cambio tecnico: “Mandare via Tudor adesso sarebbe l’ennesimo errore di questa società. Per me la Juventus ha sbagliato proprio a prendere Tudor. Non ha mai avuto un grande passato, se non quello da calciatore. Tudor sta dimostrando di non avere le idee chiare, sta continuando a sbagliare tutte le scelte. Credo che la Juventus sia meglio di quella vista finora, sia per organico sia per qualità dei giocatori. Però è una squadra continuamente in cantiere, con le idee confuse e questo dobbiamo per forza ascriverlo al suo allenatore“.

Tra le opzioni uscite sui giornali in questi giorni, tra i possibili sostituti del tecnico croato, oltre ai nome di Mancini e Palladino, è emerso con forza anche quello dell’ex ct della Nazione, Luciano Spalletti:”Io adoro Spalletti, credo sia il più brevo in Italia. Però lo prenderei dall’inizio della stagione. Evitiamo cose affrettate, rattoppate, tipiche di altre squadre ma che solitamente la Juve non era solita fare. Ormai è diventata come gli altri club, se non peggio di alcuni. Non brucerei un allenatore come Spalletti prendendolo adesso, sarebbe l’ennesimo errore della dirigenza. Si dovrebbe fare un accordo con lui per l’inizio della prossima stagione. La fretta non porta da nessuna parte” ha detto il ‘Presidente’.

Ferrajolo chiude con un giudizio nettamente negativo su Tudor: “Si deve far perdonare tante cose. Se arriva fino a fine stagione deve ringraziare la Madonna…“.