“Spalletti soffre? Pensa noi!” ▷ L’affondo di Melli sull’ex ct dell’Italia

L’esperienza di Luciano Spalletti come commissario tecnico dell’Italia non è stata di certo positiva. Annunciato nell’estate del 2023, l’ex Napoli è stato esonerato nel giugno 2025 a seguito della pesante sconfitta di Oslo contro la Norvegia. L’allenatore toscano ha seduto, quindi, sulla panchina della Nazionale per 24 partite, registrando un bilancio di 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Nominato come ct degli azzurri a seguito delle dimissioni di Roberto Mancini, Spalletti non è riuscito a lasciare il segno come ci si aspettava. Sotto la sua direzione, tra le altre, l’Italia è stata eliminata agli ottavi contro la Svizzera ad Euro 2024.

Quella della Nazionale italiana è ancora una ferita aperta per lui, in particolar modo ricordando le partite contro Svizzera e Norvegia. “Ho ancora il martellamento nella testa di quelle sconfitte, ma non voglio togliere nulla del dolore che mi generano. Lo devo vivere e assorbire tutto” ha detto al Festival dello Sport di Trento.

Melli: “Spalletti con l’Italia è stato disastroso!”

A Radio Radio Lo Sport, Franco Melli ha commentato l’intervista di Luciano Spalletti, riservando al tecnico toscano durissime parole circa la sua avventura in Nazionale: “Sono un po’ perplesso per quello che riguarda Spalletti. Non capisco a cosa miri questo mea culpa. Dice “Sto soffrendo”. Ci pensa a come stanno soffrendo tutti gli amanti della Nazionale, gli sportivi italiani che ancora vedono in faccia il terribile pericolo di non andare ai Mondiali per la terza volta consecutiva? Lui è stato disastroso in Nazionale. Adesso si continua a dire che è un grande allenatore. Come discorso può essere vero, ma anche opinabile. Dicono che gli allenatori di club sono una cosa, i ct della Nazione sono un’altra. Non so se questo corrisponda al 100% a verità. Sta di fatto che tutti noi non ci saremmo aspettati, tra Europei e tutto il resto, uno Spalletti così sprovveduto“.

Aldilà delle opinioni sul suo reale valore, da un allenatore del suo calibro ci si sarebbe aspettati certamente di più.