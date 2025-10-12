Il tecnico di Certaldo potrebbe fare a breve il suo ritorno in grande stile in una prestigiosa piazza di A: contatti avviati

Qualcuno lo aveva detto. Qualcuno lo sta ribadendo con forza in questi giorni, cavalcando il momento di difficoltà di due allenatori alla guida delle rispettive squadre: ‘Attenzione, perché se le cose vanno male, lui è pronto‘.

Lui sarebbe Luciano Spalletti, l’ex CT della Nazionale azzurra ormai disoccupato dopo la decisione assunta dal Presidente federale Gravina subito dopo la pesante sconfitta di Oslo contro la Norvegia, ma resa effettiva solo dopo la successiva gara della Nazionale azzurra.

Frustrato e deluso dalla fine anticipata di un’esperienza vissuta con passione ed emozione, ma che tuttavia non ha giovato alla causa di un’Italia che ora rischia di dover passare per l’ennesima volta dagli spareggi per qualificarsi ai Mondiali 2026, l’allenatore toscano è stato già accostato a diversi club.

A tutti quelli per cui gli addetti ai lavori, ipotizzando una serie di risultati deludenti, avevano pronosticato un cambio della guardia deciso dalla proprietà. In estate si era per esempio fatto il nome dell’Atalanta, protagonista di una scelta forse un po’ azzardata con Ivan Juric, reduce dalle ultime due disastrose avventure alla Roma e al Southampton, ma anche della stessa Juve, che ha sì puntato su Igor Tudor ma solo dopo che il vero obiettivo, Antonio Conte, ha deciso di proseguire la sua vincente esperienza a Napoli.

Nel frattempo ci sarebbe aperta anche la porta della Fiorentina, che sta facendo i conti con la peggior partenza in campionato dopo 6 giornate dal lontano 1977/78. Proprio tra il club toscano e quello bianconero si starebbe giocando la silenziosa partita per l’assunzione in corsa dell’ex CT della Nazionale azzurra.

Spalletti a Firenze, anzi no: irrompe la Juve

Negli ultimi giorni, complici i risultati negativi della squadra allenata da Stefano Pioli, si è fatta davvero pesante l’atmosfera attorno al tecnico parmigiano. E lo scenario – considerando che alla ripresa delle operazioni dopo la sosta, la Fiorentina sarà impegnata a San Siro contro un Milan che scoppia di salute – non sembra giocare a favore del mister dell’ultimo Scudetto rossonero.

Quello che però, quanto meno fino a qualche giorno fa, era sembrato un naturale approdo di Spalletti a Firenze al posto di Pioli, potrebbe essere messo in discussione dalla non tranquilla posizione di Igor Tudor a Torino.

I cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions hanno fatto scattare l’allarme attorno al tecnico slavo, forse mai investito seriamente della massima stima da Comolli e soci.

Il giornalista Stefano Discreti, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Bianconera‘, ha parlato della possibilità di un esonero di Tudor in caso di sconfitta della Juve a Como, nella prossima gara di campionato. C’è stato spazio anche per ipotizzare l’ingaggio di Spalletti da parte del club piemontese.

“Credo di poter dire che la Juve abbia effettivamente contattato Spalletti, è cosa nota. È stato quantomeno allertato, e da quanto so avrebbe dato la sua disponibilità. Ciò che mi lascia perplesso è però il legare la permanenza di Tudor solo al risultato contro il Como“, ha esordito Discreti.

“A mio avviso bisognerebbe valutare un ciclo di tre partite, non una sola. Se decidi di esonerarlo subito, poi devi preparare la sfida con il Real Madrid con un nuovo tecnico: o lo cambi adesso, o aspetti la prossima sosta. Se veramente Comolli non considerava Tudor l’uomo giusto per la Juve, perché non ha provato a prendere Spalletti già in estate?“, si chiede infine il giornalista lasciando di fatto più che aperto il discorso sul possibile avvicendamento tra il croato e il tecnico di Certaldo…