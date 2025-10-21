Annuncio molto importante per la Juventus in ambito mercato: la società bianconera ha trovato l’accordo con il calciatore su base triennale.

Momento delicato in casa Juventus. La squadra di Igor Tudor avrebbe dovuto reagire dopo la sosta per le nazionali, annullando i dubbi e le perplessità arrivate dai troppi pareggi conseguiti nelle precedenti partite. Invece è arrivata una sconfitta secca e meritata in casa del Como che ha riportato alla luce tutti i problemi interni.

Il club bianconero si interroga in queste ore sul futuro del tecnico croato e sulle scelte migliori da fare per riportare entusiasmo nella piazza. Ma intanto c’è da preparare una sfida molto delicata contro il Real Madrid, valida per la terza giornata del maxi-girone di Champions League.

Uno dei problemi della Juve è la poca esperienza della rosa a mantenere alti i livelli di concentrazione ed agonismo, forse per la presenza di tanti giovani e calciatori non abituati a giocare a certi livelli. Ecco perché l’ultima mossa interna del club è stata quella di blindare quasi a vita uno dei propri veterani, uno dei pochi calciatori reduci dall’epopea vincente dello scorso decennio.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Daniele Rugani: il veterano ha firmato fino al 2028

La Juventus ha deciso di rinnovare il contratto ad uno dei calciatori di maggiore esperienza della propria rosa. Vale a dire Daniele Rugani, il 31enne difensore toscano che è ormai un punto di riferimento per tutti i compagni, visto che bazzica dalle parti di Vinovo fin da quando era un giovane in rampa di lancio.

Rugani, che aveva il contratto in scadenza a fine stagione, ha firmato il rinnovo fino al 2028, legandosi alla Juve per altri tre anni. Sul sito web del club bianconero sono già state pubblicate le foto della firma, alla presenza del d.g. Damien Comolli, oltre che il comunicato ufficiale del rinnovo.

“La storia insieme continua: Daniele Rugani rinnova il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, legando sempre più il suo futuro e la sua carriera ai colori bianconeri. Un cammino comune iniziato nel 2012, quando appena maggiorenne Daniele ha varcato per la prima volta i cancelli di Vinovo per indossare la maglia della Juventus, iniziando il suo percorso con la squadra Primavera”.

Rugani finora ha collezionato con la maglia bianconera 152 presenze ufficiali condite da 11 reti realizzate. Nel suo percorso, iniziato nel 2015, ha avuto anche tre intermezzi in prestito in forza ad altri club, ovvero Rennes, Cagliari e Ajax. Ma alla fine il talento nativo di Lucca è sempre tornato alla base, considerato un difensore affidabile e guida per i più giovani.