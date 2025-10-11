Il club nerazzurro fa i conti coi mal di pancia di un giocatore che, rispetto alla gestione Inzaghi, sta trovando poco spazio in campo

Qualcosa è cambiato. E la direzione presa sembra perfino essere in controtendenza rispetto alla posizione della società nei confronti di un calciatore per il quale nel recente passato sono state anche rifiutate offerte consistenti. Che avrebbero generato una plusvalenza per le casse del club.

Cristian Chivu, il tecnico nerazzurro che sembra aver trovato – e anche in tempi relativamente brevi – la quadratura del cerchio nella costruzione della nuova Inter, non si fa condizionare né dalle scelte del suo predecessore, né dalla sbandierata importanza di un difensore che però non appare indispensabile, almeno finora, nelle sue rotazioni.

157 minuti in campo (spalmati su solamente due partite) è il magro bottino accumulato dal giovane tedesco negli 8 incontri ufficiali (sei in campionato e due in Champions League) della Beneamata in stagione.

Assurto allo status di quasi titolare nell’ultimo anno della gestione Inzaghi, Yann Aurel Bisseck è stato anche vicino a lasciare il club nerazzurro nella scorsa sessione estiva di scambi. L’elevata valutazione fatta sul suo cartellino dal presidente Marotta ha un po’ scoraggiato le pretendenti, che pure avevano messo sul piatto una somma sufficiente per generare la citata plusvalenza.

Arrivato dall’Aarhus nell’estate del 2023 per poco più di 7 milioni, il teutonico ha triplicato in breve tempo il suo valore di mercato, rappresentando al contempo una risorsa tecnica davvero utile – almeno sulla carta – considerando l’avanzata età di parecchi interpreti del reparto difensivo nerazzurro.

Peccato che le scelte di Chivu hanno finora penalizzato il classe 2000, che starebbe riflettendo seriamente sull’opportunità di chiedere la cessione per non perdere il Mondiale 2026 con la sua Germania.

Bisseck scalpita, il tedesco vuole andar via: la situazione

Già, il Mondiale. Una discriminante davvero non di poco conto per qualsivoglia giocatore che chiede più spazio nella stagione immediatamente antecedente la kermesse iridata.

Il CT Julian Nagelsmann non ha convocato l’ex Colonia per le due gare di qualificazione contro Lussemburgo ed Irlanda del Nord. Stessa cosa era accaduta a settembre, in occasione di altri due impegni della Nazionale tedesca nelle gare ufficiali con vista Mondiale.

Ovviamente sia il calciatore che il suo entourage premono per trovare una soluzione che consenta al difensore di mettersi in mostra per strappare la tanto sospirata convocazione per la kermesse iridata: ebbene questo spazio non sembra esserci, almeno al momento, nell’Inter, col difensore chiuso dalla presenza del neo arrivato Manuel Akanji, titolarissimo sul centro destra della difesa a tre.

Su Bisseck – che ora può partire anche per 20-25 milioni, cifra ben lontana dai 40 che Marotta chiedeva a luglio – insiste l’interesse di diversi club di Bundesliga e Premier League, con l’ambizioso e sorprendente Crystal Palace in prima fila.

I londinesi, che potrebbero perdere a gennaio Marc Guehi – già nel mirino di Bayern, Liverpool e Real Madrid – potrebbero pensare a Bisseck come degno sostituto dell’ivoriano naturalizzato inglese.