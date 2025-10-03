Chi non vorrebbe guadagnare 1000 euro a settimana? Eppure questo sogno può diventare realtà con questo lavoro.

Sono tante le persone che sono alla ricerca di un lavoro. Purtroppo in Italia la situazione dell’occupazione è abbastanza allarmante ma certe volte ci sono delle opportunità interessanti per ragazzi e ragazze, anche senza esperienza. Uno degli aspetti più importanti per chi ricerca lavoro è lo stipendio.

In genere si parte da piccole cifre per poi aumentare man mano che aumenta l’esperienza. Ma questa volta con questo lavoro è possibile guadagnare ben 1000 euro a settimana: si tratta di una cifra davvero importante. Ecco come candidarsi.

Come guadagnare 1000 euro a settimana

1000 euro a settimana è lo stipendio che si può guadagnare con questo lavoro: un’opportunità incredibile per chi ricerca un’occupazione. L’unico sacrificio è quello di spostarsi dall’Italia all’estero, precisamente in Irlanda, il secondo Paese più ricco d’Europa.

L’Irlanda è un Paese dinamico con un Pil pro capite di 106.060 euro, secondo solo al Lussemburgo. Anche se il costo della vita è più alto rispetto all’Italia, i salari irlandesi permettono di avere uno standard di vita migliore, con la possibilità di risparmiare e progettare il futuro con maggiore tranquillità.

Non solo ma anche il sistema fiscale è più vantaggioso: l’Irlanda applica un’imposta del 20% sui redditi fino a 42.000 euro e del 40% oltre questa soglia, con agevolazioni aggiuntive per le coppie sposate. In Italia, invece, l’aliquota è del 23% fino a 28.000 euro, del 35% fino a 50.000 euro e del 43% oltre questa soglia.

Attualmente in Irlanda molte aziende cercano lavoratori e per questo chi viene dall’Italia può trovare un’occupazione in questo Paese: nell’IT, nella finanza, in ambito logistico o sanitario, ci sono occasioni per tutti. Ma la cosa interessante è che da alcune analisi è emerso che lo stipendio settimanale nel 2023 è stato molto alto: poco sotto i 1000 euro (921 euro per la precisione).

Si tratta di 3800 euro lordi, una cifra davvero ingente. Fra l’altro in Irlanda, anche i lavori meno qualificati garantiscono un salario minimo di circa 500 euro a settimana, ovvero oltre 2.000 euro al mese. Nei vari ambiti gli stipendio sono molto elevati: si parte da 32.000 euro annui per chi lavora nella logistica fino a 150.000 euro all’anno per gli specialisti IT e gli esperti di cybersecurity.

Nel mondo della finanza, analisti e trader possono partire da uno stipendio di 34.000 euro con possibilità di crescita fino a 180.000 euro. Un infermiere, invece, può raggiungere i 50.000 euro dopo pochi anni di esperienza, e nell’industria chimico-farmaceutica, i laureati entrano a 35.000 euro e possono superare i 130.000 euro con l’avanzare della carriera.

Chiunque voglia cogliere le opportunità lavorative in Irlanda può trasferirsi qui abbastanza facilmente. L’Irlanda fa parte dell’Unione Europea, quindi non sono richiesti visti particolari né il passaporto (è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio). Bisogna però munirsi del PPS Number (Personal Public Service Number), necessario per lavorare legalmente e per accedere ai servizi pubblici, inclusa l’assistenza sanitaria.

Per ottenerlo servono:

un documento d’identità valido

una prova di residenza in Irlanda (ad esempio un contratto d’affitto o una bolletta a proprio nome)

un contratto di lavoro o una lettera del datore di lavoro che attesti l’assunzione.

Infine, chi si trasferisce in Irlanda con l’intenzione di rimanervi per più di 90 giorni, deve iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), obbligatoria per tutti i cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero.