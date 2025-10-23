Roma – Plzen, Pruzzo e Ferrajolo “A botta calda” ▷ “La situazione sta diventando pericolosa!

La Roma cade per la seconda volta consecutiva in Europa League, ancora una volta all’Olimpico. Gli uomini di Gasperini perdono 2-1 contro il Viktoria Plzen. Nel primo tempo, gli ospiti passano in vantaggio al 20′ con Adu e raddoppiano appena due minuti dopo con Souare. Nel secondo tempo, il rigore di Dybala riapre la partita, ma i giallorossi non riescono a sfruttare le molteplici occasioni create e la stanchezza della squadra ceca.
Al termine della partita, il bomber Pruzzo e il ‘Presidente’ Ferrajolo si mostrano piuttosto preoccupati per la situazione dei giallorossi e si auspicano che il sereno possa tornare presto in casa Roma.