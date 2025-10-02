Roma-Lille, Ferrajolo “A botta calda”: “Sarò breve, una figura da co***oni!”

Brutto passo falso della Roma di Gasperini, che all’Olimpico perde colpevolmente 0-1 contro un Lille a cui è bastato davvero fare il compitino. Tante, troppe palle perse. Fase difensiva da horror e un attacco fin troppo sterile. La mestizia di questa sconfitta può essere riassunta simbolicamente, e in modo calzante, dall’azione che ha portato al gol i francesi. Controllo sbagliato del greco Tsimikas al limite dell’area: da solo davanti a Svilar non sbaglia Haraldsson, che scaglia una sassata sotto la traversa.

La comicità ‘tragica’ di questa partita, invece, non può che essere riassunta nei 3 rigori sbagliati consecutivamente, nonostante l’aiuto della buona sorte e delle irregolarità del portiere. Raramente, nella storia del calcio, si è mai vista una così grottesca.

Duro il commento “A Botta Calda“ su Radio Radio di Luigi Ferrajolo: “Squadra poco affidabile, a voler essere buoni. Con i rigori sbagliati consecutivamente, abbiamo fatto una figura da cogl**ni!”

