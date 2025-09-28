Vince la Roma in casa contro un buon Verona. Tanta solidità, un pizzico di fortuna e il ritorno al gol degli attaccanti: questi gli ingredienti della vittoria giallorossa firmata da Dovbyk e Soulé. In diretta il Pres. Luigi Ferrajolo in apertura con Paolo Marcacci ricorda con affetto Furio Focolari, padrone di casa di tante trasmissioni, insieme al saluto di tantissimi ascoltatori. Poi arriva l’analisi della vittoria della squadra di Gasperini: “Questa è una vittoria importantissima, i discorsi di classifica sono prematuri. L’importante è aver vinto una partita che altrimenti avrebbe perso. Io non voglio togliere meriti alla Roma, ha vinto con un risultato netto, ma soffrendo tantissimo e trovando come al solito tra i protagonisti uno che si chiama Svilar.

Il Verona ha incastrato la Roma giocando una partita molto agonistica, rubando alla Roma le sue armi. Però davanti il Verona non prende mai la porta, sotto questo aspetto abbiamo visto che ci può essere anche di peggio rispetto alla Roma. Dovbyk oggi ha fatto un gol non facile, ha fatto un’assist bellissimo per Pellegrini e ha giocato con una presenza nella partita che io non vedevo da tempo. Il Verona non meritava la sconfitta per 2 a 0, ma il portiere della Roma è un fenomeno e para anche con la faccia, come se niente fosse”.